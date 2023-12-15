柯文哲稱選輸不辭黨主席　要將民眾黨打造成耶穌會

在藍綠夾殺下，台灣在野的民眾黨總統候選人柯文哲在最新民調支持度雖有上升，但仍在第三位。柯文哲13日表示，目前並不計劃因競選失利請辭黨主席，並強調要將民眾黨弄得像「耶穌會」一樣，「有思想、有信仰」。



據台媒《ETtoday新聞雲》14日公佈的總統大選最新民調顯示，民進黨的賴蕭配支持度37.6%位居第一，國民黨侯趙配以34.8%居次，雙方僅差2.8個百分點；民眾黨柯吳配支持度則以21.3%位列第三。與前次（8日）公布的民調結果相較，賴蕭配支持度下滑1.4%；侯趙配支持度上升1%；柯吳配的支持度則上升3.2%。

民眾黨自2019年創立以來，因創黨主席柯文哲個人色彩濃厚，而被外界視作「一人政黨」。

2024台灣大選，台灣民眾黨正副總統候選人柯文哲（左）與吳欣盈（右）。（台灣民眾黨提供）

柯文哲接受台灣資深媒體人范琪斐的專訪，於13日晚間播出。范琪斐拋出對「一人政黨」的疑慮，並詢問如果明年選舉結果不利，民眾黨面臨泡沫化危機，柯文哲是否依照民主國家政黨慣例，請辭黨主席。

對此，柯文哲答稱，目前沒這樣的規劃。但他透露，民眾黨本來就有接班梯隊，自己後面還有黃國昌、黃珊珊，甚至黃瀞瑩等人。

柯文哲談到，自己常說要把民眾黨弄得像耶穌會一樣有思想、有信仰，並指耶穌會是全世界第一家跨國公司，民眾黨要有那種文化。柯文哲認為，民眾黨比較像企業，不太像政治組織。

柯文哲稱「我內心本質還是深綠的」，主張「軍事外交維持蔡英文路線」。圖為12月7日柯文哲舉行「農業政策記者會」。（柯文哲競選辦公室提供）

范琪斐隨即追問，「這是不是神教？若將民眾黨視為宗教，應該要有個神」。柯文哲則否認，並說民眾黨是有政治價值的，但不可以有具體形象，而是相信正直誠信、清廉勤政的文化。

柯文哲的說法在台灣網上引發論戰。台灣網絡論壇批踢踢實業坊（PTT）上，就有網民質疑柯文哲在搞個人崇拜；但也有人認為，柯文哲是用耶穌會比喻情操，而非指宗教信仰。

耶穌會是天主教會的主要男修會之一，成立於1534年，成員立志貧窮、貞節、服從，除從事慈善工作之外，最大的特色是跨國興學，是現今世界最大的辦學團體之一。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

