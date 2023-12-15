白色怪醫柯文哲︱從醫生邁向總統　第三條路線打破藍綠

2024台灣大選將於1月13日登場，台灣民眾黨主席暨總統候選人柯文哲，在三組候選人當中實屬另類。儘管在「藍白合」破局後，柯文哲民調始終居於落後，但該陣營依舊窮追不捨，在沒有大規模地方組織的「陸戰」下，另闢戰場於各地街頭開講，同時在網路上經營「KP TV」，打一場有別於傳統的選戰。如果柯文哲在大選中勝出，他將是台灣1996年總統直選後，第一位非國民黨亦非民進黨的領導人。



人稱「柯P」（P為professor之意）的柯文哲，從政之路可說是相當傳奇。專長為外科重症醫學的柯文哲，原先為台大醫院急診部醫師、創傷醫學部主任，因為在台灣首度將人工心肺（ECMO，又稱葉克膜）運用於創傷急救，還有「台灣葉克膜之父」的稱號。任職醫師期間，經常在媒體上對政治時期發表看法，發言逗趣甚至無厘頭，從而家喻戶曉。

柯文哲曾自稱政治立場為「墨綠」，早期踏入政壇，乃擔任1994年民進黨陳水扁競選台北市長的醫界後援會幹部。2012年台灣醫界人士組成陳水扁民間醫療小組，柯文哲出任召集人，推對呼籲台灣法務部讓陳水扁「保外就醫」。他也曾表示自己與民進黨有「台灣人要做台灣這片土地主人」的共識，支持蔡英文競選總統。

2024台灣大選，台灣民眾黨正副總統候選人柯文哲（左）與吳欣盈（右）。（台灣民眾黨提供）

2014年是柯文哲政治生涯的轉捩點，該年台灣爆發反對與大陸簽署《服貿協議》的「太陽花」學運，柯文哲現身表示支持；在此之前，他已表態參選台北市市長。由於台北市政治版塊藍大於綠，民進黨決定不推出候選人，形同與柯文哲策略合作，以57.16%得票率擊敗國民黨提名的連勝文，成為台北市改制為直轄市之後的首任無黨籍市長。

台北市長任內，柯文哲主打「大巨蛋」等弊案，並新設「廉政透明委員會」，由於2017年成功舉行第29屆世界大學運動會，聲勢水漲船高，逐漸與民進黨的關係發生齟齬。2018年柯文哲競選台北市長連任，與民進黨分道揚鑣，最終以些微票數險勝國民黨推出的候選人丁守中。

2019年柯文哲宣布籌組「台灣民眾黨」，與日本殖民統治時期「反殖運動」領袖蔣渭水當年成立的「台灣民眾黨」同名，強調「以台灣為民、以民眾為本」的理念。台灣民眾黨自成立之初，便宣示走非藍非綠的「白色」路線，「白色」也成為該黨在台灣政治光譜中的象徵色彩，主張務實、理性、科學。隨着柯文哲與民進黨之間的磨擦越來越大，許多「柯粉」轉為「柯黑」，綠營網路側翼批柯文哲為「綠皮紅心」的「檳榔」，柯文哲則痛批民進黨「網軍治國」。

2024年大選，台灣在野陣營本有意推動「藍白合」，組成在野聯盟以「下架民進黨」，但經過多次協商，由於「誰正誰副」問題始終無法得到解決，在截止登記前一刻宣告「破局」。2023年11月24日，柯文哲正式宣布由時任民眾黨不分區立法委員吳欣盈擔任其副總統人選。

12月3日，台灣民眾黨總統候選人柯文哲，前往台中參加蔡壁如競選總部成立暨誓師大會。（台灣民眾黨提供）

兩岸政策

柯文哲任台北市長八年期間，年年舉行「台北─上海雙城論壇」，且三度率團赴上海與會。2015年柯文哲首度說出「兩岸一家親」，並提出「四個互相」（互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作），還自創「一五新觀點」有意取代「九二共識」。

2018年柯文哲將「四個互相」擴充到「五個互相」（互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解），2021年再提出其兩岸政策「三段論」：「交流比斷流好，對話比對抗好，友善比仇恨好」。

直到柯文哲投入2024大選，「五個互相」依舊是其兩岸政策主軸，希望藉此確保對等尊嚴、增加彼此善意，緩解兩岸衝突，創造台海和平。同時，柯文哲也強調兩岸關係必須確保台灣人民享有民主自由政治制度與生活方式，在軍事上則主張「備戰而不畏戰，能戰而不求戰」。

時任台北市長柯文哲在2022年「台北上海城市論壇」（雙城論壇）致詞。（台北市政府提供）

值得注意的是，儘管柯文哲走兩岸善意路線，但2023年8月20日他的一段發言，透露了其「底色」。他說，台灣前總統李登輝前親授他，「特殊國與國關係強調特殊就好，國與國少提一點」。12月6日他接受台媒華視專訪，又自曝「內心還是深綠的」，表示「自己會維持蔡英文的外交路線，並在兩岸上表達和善」。

個人履歷

柯文哲 64歲

台灣民眾黨主席

出生：1959年8月 出生地：台灣新竹市

從政經驗

2014－2022年 台北市第6、7屆市長

2019年－ 台灣民眾黨第1、2屆主席

2023年－ 台灣民眾黨總統候選人