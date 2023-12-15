新光公主吳欣盈︱身價最高副總統候選人　「驚句連發」做自己

台灣民眾黨總統候選人柯文哲副手搭檔吳欣盈，背景與身價均不凡，金融家族出身的她，從2022年遞補為台灣立法委員踏入政壇，2023年即被柯文哲相中擔任副總統人選。短短一年內人生大轉折，吳欣盈對政治運作不熟悉，經常在受訪時「驚句連發」，而一般民眾對於這位「新光公主」也同樣感到陌生。



出生於美國的吳欣盈，乃台灣「新光集團」關係企業第三代千金，為新光金控創辦人吳東進長女，母親許嫻嫻家族則掌有萬泰銀行。新光吳東進家族財力雄厚，外界估計資產達新台幣（下同）326億元；據2023年5月公布第219期《廉政專刊》的吳欣盈財產申報資料，其存款有633萬元，名下還有6.6億房產，稱得上是台灣民主政治史上身價最高的副總統候選人。

踏入台灣政壇之前，吳欣盈為新光人壽副總、新光慈善基金會執行長。2019年吳欣盈被台灣民眾黨列入立法委員不分區名單，柯文哲看中她的財經專業與國際觀，而民眾黨「超越藍綠」的立場亦符合其「Change Together」的參選理念。

2024台灣大選，台灣民眾黨正副總統候選人柯文哲（左）與吳欣盈（右）。（台灣民眾黨提供）

11月24日吳欣盈正式以民眾黨副總統候選人身份對外亮相，據民眾黨提供的資料，吳欣盈雖然在2022年才遞補為立法委員，但積極投身國際事務，在問政上則擅長從財經與產業的角度切入，以台灣永續發展為主軸，曾獲得第十屆「再生能源貢獻獎」優秀立委等獎項。

不過，躋身為台灣副總統候選人之後，吳欣盈首先面對的是其「國籍爭議」。出生於美國的吳欣盈因雙重國籍引發爭論，儘管吳表示已放棄美國國籍，但因未公開相關文件，還稱「這是我與美國政府的事」，令輿論譁然。國籍風波延燒一段時間後，台灣「中選會」於12月5日審定正副總統候選人資格，審定吳欣盈與另外兩位副總統候選人蕭美琴、趙少康，均符合台灣《總統副總統選舉罷免法》規定。

吳欣盈的另一項考驗，則是從小受美國教育成長、作風「洋派」的她，如何經營與媒體之間的關係。此前有記者詢問吳欣盈出任柯文哲副手是否曾與家人商量，她竟答以：「你當記者有問你爸媽嗎？」12月4日，前往杜拜（又譯迪拜）參加聯合國氣候變遷大會COP28前，遭質疑是否為躲避國籍問題而出國，她再次反嗆媒體：「希望問問題前要做功課、查證」。吳欣盈「做自己」的直率發言風格，究竟是為柯文哲加分還是減分，明（2024）年1月13日開票後便能見分曉。

12月1日柯文哲與吳欣盈（左）舉行「你的幸福、由你作主」記者會。（台灣民眾黨提供）

個人履歷

吳欣盈 45歲

出生：1978年5月 出生地：美國

從政經驗

2022年－ 台灣立法院立法委員（遞補）

2023年－ 台灣民眾黨副總統候選人