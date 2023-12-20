稱惡鄰酒後棍打愛犬　80公斤男子疑活活「坐死」鄰居

台灣台南安南區19日傳出命案，66歲的鄭姓男子凌晨發現蔡姓鄰居喝醉後毆打他的愛犬，體重達7、80公斤的鄭男當下坐在酒醉的蔡男胸口上將他制伏，直到蔡男失去呼吸心跳。台灣警方獲報後以《傷害致死罪》偵辦，預計21日解剖確定死因。



據了解，19日凌晨，鄭男騎車到所在轄區長安派出所報案，自稱發現蔡男昏迷在自家門口，警方連忙趕去現場，發現蔡男頭部有多處瘀傷、撕裂傷，已無呼吸心跳，經送醫後仍宣告不治。

警方調查，鄭男與蔡男兩人是鄰居，平常就會吵架，還因鄭男飼養的狗晚上亂叫屢次發生爭執。警方詢問鄭男，為何蔡男會在出現他家門口？有沒有聽到什麼異常的打鬥聲？起初鄭男都說不知情，但後來警方突破心防，鄭姓男子終於承認起因是他聽到自家的狗半夜在叫，才引起爭執。

鄭男坦承，半夜聽見狗叫聲，他出門查看，發現蔡男正用棍棒攻擊愛犬，雙方因此發生衝突，在拉扯過程中，蔡男跌倒，他趁機將蔡男壓在地上，坐上蔡男的胸口，後發現蔡男無生命跡象，才前往派出所報案。

隨後，台灣警方依傷害致死罪嫌將鄭男移送，但由於現場沒有監視器，只有鄭男的單方說詞，警方還在調查中。檢方則認為其說詞與傷勢、事證不符，遂向法院聲請羈押，台南地院認為，鄭男有湮滅、偽造、變造證據之虞，且涉犯5年以上重罪，認有羈押必要，應予羈押。