青島保安持刀捅死外賣員被捕　同行稱：死者是新人才工作第5天

青島市李滄公安9日發布情況通報，12月5日22時許，李滄區某居民社區發生一起刑事案件。社區保安員趙某（男，54歲）與外賣員李某（男，32歲）發生爭執，持刀將李某捅傷。案發後，趙某被公安民警當場抓獲，李某送醫經搶救無效死亡。犯罪嫌疑人趙某已被依法刑事拘留，案件正進一步偵辦中。



近日，一則有關「青島一外賣員騎車進社區與保安發生口角被捅數刀」的影片、圖文在網上出現。有網民爆料稱，12月5日，山東青島李滄區中海國際一里城社區門口，一名外賣員疑因想騎車進社區送餐，遭到保安阻攔後雙方發生口角，外賣員被連捅數刀。

8日下午，涉事社區物業和所屬的青島市浮山路街道辦向「縱覽新聞」證實，確有此事發生，當地警方已介入。青島市浮山路派出所一名工作人員表示，案件目前由青島市公安局李滄分局刑警大隊辦理。

根據網傳影片顯示，12月5日22時許，在一社區門口，一名身穿藍色制服的男子與一位外賣員疑似發生口角，隨後這名穿藍色制服男子持刀連續刺向這名外賣員。外賣員倒地後，藍色制服男子仍騎在外賣員身上進行捅刺，一直到周圍趕來的人將藍色制服男子拉開。過程持續近一分鐘，外賣員全程沒有還手。另一段網傳影片則顯示，幾名民警帶著一名戴手銬身穿藍灰色制服的男子正在指認案發現場。

8日下午，「縱覽新聞」聯繫到一名經常在附近送餐的外賣員連先生（化姓），他向記者證實確有網傳一事發生，原因是事發社區禁止外賣員騎車進去。當晚，被刀捅的外賣員著急送單便騎車進了社區，送完單出來時與門口保安發生口角，之後被刀捅。「聽說，當時人就沒了。」連先生說，他瞭解到，這名外賣員「好像才幹了5天」，是一名新人，可能不知道該社區不讓騎車進去送餐。對於被捅外賣員的年齡、性別等資訊，他表示不清楚。

連先生指稱，事發屋苑面積比較大，外賣員們到這個屋苑送餐都得「連跑帶顛，累得夠嗆」。工作時間長的外賣員都知道，事發屋苑不讓騎車進去送餐，是附近外賣員「最不願意去的一個地方」。他稱，7日，他還到事發屋苑送過單，有保安在門口，態度比較好，不過仍是不能騎車進入。當地另一名外賣員稱，他聽說保安當時喝了酒，正好閒晃到門口，看到外賣員騎車出來就大聲呵斥對方，雙方因此發生口角。

12月8日，中海國際一里城物業工作人員也向記者確認有網傳一事發生，目前警方正在調查此事，對於保安當天是否喝酒等情況她並不清楚，需聯繫轄區警方瞭解。事發社區所屬的青島市李滄區浮山路街道辦表示，當地公安部門已介入調查，有關具體情況會有正式公告，對於外賣員是否死亡等未給予回應。

事發社區所屬的青島市浮山路派出所一名工作人員稱，案件目前正由青島市公安局李滄分局刑警大隊辦理，當天的具體情況，由於他並非當天出警人員，所以並不清楚。