五角大樓：探索所有選項以加快向台灣交付F-16戰機

撰文：聯合早報
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一位美國官員12月20日表示，美國空軍會「繼續探索所有選項以優先加快」向台灣出售F-16戰機。

根據《彭博社》報道，美國助理空軍部長亨特（Andrew Hunter）回覆20多名國會議員的關切時作出如上表述。議員們在一封信中表示，他們擔心向台灣承諾的F-16戰鬥機交付，可能因不斷擴大的全球地區安全擔憂而被削弱，包括美國對烏克蘭和以色列的承諾。

議員們還說，由於缺乏關鍵部件，台灣現有F-16戰鬥機的改裝計劃將推遲近三年，而洛克希德．馬丁公司製造的66架新飛機的交付「由於軟件發展的複雜性」已推遲超過15個月。

議員們表示，「我們不能對我們最親密的朋友承諾過多，卻兌現不足。」

近年以來，解放軍機多次飛掠台海「中線」，台灣F-16戰機（左）則經常緊急起飛監控伴飛。（資料圖片）

亨特對此回應說，F-16的改裝專案已經交付了136架飛機，其餘三架預計將很快交付。亨特指出，這66架新飛機預計將在2026年底前交付。

上月發出的這封國會議員信由美國眾議院軍事委員會副主席羅伯．惠特曼（Rob Wittman）牽頭，簽署者包括眾議院情報主席特納（Michael Turner）。

議員們表示，他們願意與五角大樓合作以確保及時完成飛機交付，原因是解放軍經常在台灣周圍水域和空域進行演習。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

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