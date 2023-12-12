11套｢海馬斯｣火箭系統將抵台　可單擊6枚火箭彈　全部署台海一岸

台灣軍方規劃在 2027 年以前向美國採購完成 29 套「海馬斯多管火箭系統」（HIMARS），首批 11 套系統、彈藥計劃於 2024 年交付完畢。據悉「海馬斯」系統一次可發射 6 枚火箭彈，具作戰靈活性與遠程打擊能力，台灣軍方目前將該系統全配置於靠近中國大陸一側。



「海馬斯」全名為M142高機動性多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System，HIMARS），是美國一款新式的多管遠程火箭炮武器，具有快速部署和高機動性的特點，是美軍陸軍火力支援的重要力量，大量裝備美國陸軍，並推銷到海外軍火市場。

火箭發射裝置採用六輪底盤，搭載在戰車上，可瞬速轉換位置及部置，如能快速通過公路、草地、沙漠等各種複雜地形；車上並可攜帶6枚火箭彈或一枚陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）導彈。

2022年6月，美國總統拜登（Joe Biden）曾宣布，美國將向烏克蘭提供「海馬斯」先進多管火箭系統。

據悉，「海馬斯」的主要武器裝備是一個可發射 6 枚火箭彈的發射器模塊，模塊可以輕鬆裝卸，使得「海馬斯」在不同任務中有更大的靈活性。「海馬斯」火箭彈種類多樣，可以使用高爆彈、集束彈、制導彈等彈種，射程可達 70 公里以上。

同時，「海馬斯」亦具備高度的自動化和指揮控制系統，使得操作人員可以透過數字化界面進行快速部署和打擊，訊息化的作戰能力極強。

台灣軍方人士過去指出，29套「海馬斯」系統分批運抵台灣後，將部署到台灣陸軍各個軍團砲兵訓練指揮部丶外島防衛部的砲兵單位，軍團砲兵訓練指揮部火箭營原本是以雷霆2000多管火箭為主力裝備，未來在逐步接收HIMARS系統後，各砲指部火箭營編制將會擴充，並預期「海馬斯」系統運交抵台並且加入戰備行列後，將可大幅提升台軍的遠程精準火力打擊戰力。

據台媒引述軍事專家說法指出，「海馬斯」火箭砲可以偽裝成民用卡車機動部署，增強共軍的偵察難度，可能給解放軍登陸部隊造成威脅。不過面對台灣的採購，解放軍早有準備，如在去年 8 月份的對台軍事警巡和戰備演習中，解放軍即出動 PHL-191 型車載火箭砲執行任務。

解放軍 PHL-191 型車載火箭砲同樣採用 6 輪驅動的底盤，有較強的機動性和快速部署能力。該系統可以發射多種口徑的火箭彈和戰術導彈，比如 300 mm火箭彈、 370 mm火箭彈和更大的戰術導彈。該系統還配備了先進的指揮控制系統，可以實現火箭彈的精確制導和打擊目標的實時更新。