美國2024《國防授權法》協調版本出爐：內容含協助台灣訓練軍隊

美國國會參眾兩院軍事委員會12月7日公佈2024財年《國防授權法》（NDAA），金額達8千多億美元，經過兩院協調後的最後版本內含多項涉及台灣的條文，包括美台防務關係、網絡安全合作，以及為台灣軍隊建立全面性的訓練、諮詢及體制性能力建構計劃。



美國參眾兩院軍委會經過幾個月的冗長討論後終於在當地時間6日晚間就兩院《國防授權法》文本達成一致。

台媒《中央社》報道，據參議院軍委會公布的版本，在關於台灣的部分條款中，國會要求美國國防部長在徵得國務卿同意，並與台灣有關官員協商後，為台灣軍隊制定全面的培訓、諮詢與制度性能力建設計劃。

國會要求這項計劃必須讓台灣軍隊能夠進行分層防禦，包括支持不對稱防禦戰略、加強美台軍隊互通性、鼓勵美台軍隊資訊共享，加強專業軍事教育與文官對軍隊的控制。

2021年10月，蔡英文接受美媒專訪，期間提到美國對台灣的支援，包括派遣美軍協助訓練台灣軍隊。（台灣總統府圖片）

同時，法案要求美國國防部長在國務卿同意下，尋求與台灣適當官員接觸，擴大美台軍事網絡安全合作，積極保護軍事網絡、基礎設施與系統；消除危害的惡意網絡活動；利用美國商業與軍事網絡安全技術與服務以強化和防禦網路、基礎設施與系統；進行網絡安全聯合培訓活動與訓練。法案並要求國防部長與國務卿協商，在法案生效90天內，向國會有關委員會遞交機密報告，說明台灣軍隊過去10年中，對美國提供和批准交付的軍事能力吸收狀況，包括操作、維護、部署等情況。

美媒《美國之音》（VOA）則報道稱，參院軍委會主席、民主黨參議員傑克．里德（Jack Reed）、參議院軍委會首席共和黨成員羅傑．威客（Roger Wicker）以及眾議院軍委會主席、共和黨眾議員麥克．羅傑斯（Mike Rogers）與眾議院軍委會首席民主黨議員亞當史密斯（Adam Smith）在發布2024財年《國防授權法》協調會議報告（Conference Report）後的聯合聲明中說，為美國國防提供足夠資源是國會最重要的責任。「我們的國家正面臨來自中國、伊朗、俄羅斯和朝鮮前所未有的威脅。至關重要的是我們現在就採取行動來保護我們的國家安全。」

2015年6月2日，時任民進黨主席暨總統參選人蔡英文（右二）訪問華府，與共和黨資深參議員麥肯（John McCain，左二）、民主黨參議員里德（Jack Reed，右一）、共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan，左一）會面，針對台灣加入區域經濟組織、軍事合作及未來台美關係等議題進行深入對話與交流。（資料照片）

報道指出，兩院協調後的《國防授權法》在涉及台灣的主要內容包括1307條款關於美台防務關係，持續支持台灣發展必要的防衛能力；1308條款關於對2023財年《國防授權法》中涉及《台灣加強韌性法》（Taiwan Enhancement Resilience Act, TERA）部分條文的修正；1309條款關於為台灣軍隊建立全面培訓、諮詢及體制項目（a comprehensive, training advising and institutional capacity building program），以及1518條款，關於加強美台網路安全合作等條文。

報道分析，美台雙方就美國協助台灣訓練軍隊一事向來低調進行，不過近年來包括《華爾街日報》等媒體都報道過美台之間包括海軍陸戰隊及國民警衛隊在共同訓練的消息，分析人士認為，美國《國防授權法》對此發揮了重要作用。

近年台海局勢緊張，解放軍多次在東部沿海地區舉行軍事演習。圖為央視發布解放軍東南海域多兵種聯合登島演練影片，片中出現無人偵察機、無人破障船，以及多款無人運輸及作戰車輛等。（中國軍網）

美國傳統基金會（AEI）國防中心高級政策顧問亞歷克斯．維利茲-格林（Alex Velez-Green）在接受《美國之音》採訪時說，在過去幾年美國《國防授權法》的規範下，美台軍事合作已經有許多的進步，在台海目前面臨的威脅下雙方的共同軍事訓練有其緊迫感。

「過去幾年來在各種《國防授權法》，或我會說是多個《國防授權法》之下在這方面已經有許多的進步。我會說，能夠彼此交流、更好地理解對方在這種突發狀況下將如何操作是至為關鍵的事情。我的意思是說，這些都是真正重要的事，所以我很高興見到它在進行中，而且坦白說，我也希望它會繼續下去，而且是帶著應對當前威脅所必須具有的緊迫性。」

另外，在參眾兩院通過的《國防授權法》協調版本中，一些關於邀請台灣參加環太平洋軍演（RIMPAC）、要求美國國防部提交報告說明美軍對抵禦中國侵台各種準備，以及支持韓國、日本與台灣分享防務情報等條文，或因條文內容原本即包含在2023財年《國防授權法》中，或雙方未能取得共識而沒有納入最後文本。

美軍參謀長聯席會議主席米利過去被問及美國是否有足夠能力保衛台灣時，答稱美國絕對有能力這麼做。（路透社）

今年7月，眾議院和參議院分別通過了授權國防撥款的2024財年《國防授權法》。兩院通過的法案內容有不一致處，最新公佈的是兩院協調會議最後達成的一致版本。這部協調版本接下來還要再分別送交兩院進行全院表決。

依照美國立法程序，一部法案必須分別由參議院和眾議院全院通過一致版本，才能交給總統簽署生效。兩院兩黨四位軍委會領袖在聲明中呼籲美國總統拜登（Joe Biden）在收到兩院表決通過的最後立法文本後儘快簽署。