2024台灣大選｜連戰發公開信籲台灣民眾支持侯友宜完成政黨輪替

台灣前副總統連戰公開呼籲台灣民眾，集中選票支持國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康組合，達成政黨輪替使命。



連戰12月28日透過辦公室發布公開信，指出台灣總統大選與立法委員選舉已經進入倒數時刻，稱「這是攸關台灣安危、經濟發展、子孫前途的重要選舉」，他因為醫生囑咐要靜養，無法親身為候選人輔選感到遺憾。

連戰在信中拜託台灣民眾務必在明年1月13日踴躍投票，共同完成政黨輪替，讓侯友宜、趙少康及國民黨籍立委順利當選，讓他們帶著最新民意基礎，興利除弊、撥亂反正。

連戰28日透過辦公室發表聲明，呼籲台灣選民集中選票支持國民黨候選人，達成政黨輪替。（連戰辦公室提供）

連戰指出，台灣人民給了民進黨再一次八年的執政機會，但他們回報給台灣社會的卻是清算鬥爭不斷，各行各業缺工，各種物資不是欠缺就是上漲。錯誤的能源政策讓大家嘗受停電之苦，企業界更是憂心忡忡，擔心競爭力下滑。

在兩岸方面，連戰批評，民進黨「偏執的抗中謀獨舉動」，讓台海局勢緊張，讓年輕人的役期又延長，「為人父母哪一個不憂心？」凡此種種，加上民進黨要員及派系的貪腐事件頻傳，難怪民意要求政黨輪替、下架民進黨的聲音居高不下。

連戰強調，台灣民眾應該清楚地認識到兩岸和平的重要性，青年應該是在職場上奮鬥打拼，而不是為了台獨上戰場，兩岸最需要的是貨機與客機，帶著交流合作的商機，而不是戰機環繞，戰雲密布，讓兩岸重回和平發展的道路，大家才能安心放心、安居樂業，三組正副總統候選人中，唯有侯友宜與趙少康可以帶領台灣走上正確的發展道路。

連戰指出，這次選舉競爭十分激烈，因此唯有團結主流民意的力量，將所有支持政黨輪替的多數選民集中選票支持可以當選的人，政黨輪替的使命才可以貫徹達成，否則選票分裂，將讓民進黨重新享受漁翁得之利，那時台民眾後悔遺憾也於事無補了。

連戰並說，台灣民眾手中的神聖一票，不僅是支持政黨輪替，更為全民討個公道，讓新政府徹查貪腐，還給人民真正的公義。