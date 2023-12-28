台灣大選2024人格側寫・三︱佛系土雞侯友宜：最與世無爭候選人

觀察2024台灣大選，侯友宜與「台獨鬥雞」賴清德、「變色龍」柯文哲相比，原本是相對不亮眼的存在。



首先是賴清德。賴的性格執拗、孤芳自賞，早在2019年便有意競逐總統，為此甚至不惜挑戰蔡英文，即便最後功敗垂成，仍在2023年敗部復活、捲土重來，成了民進黨主席與2024參賽者，民調也一度遙遙領先。而與台獨色彩濃烈、喜歡「下克上」的賴清德相比，侯友宜立場雖也本土，路線卻相對溫和，正如他本人自況的，「我是正港台灣土雞」，與賴清德的「鬥雞」屬性有所不同。

接著是柯文哲。柯的性格自我、反覆無常，一度從「不藍不綠」轉成「白皮藍骨」，如今則明顯是「白皮綠骨」，頻頻變色雖引來投機取巧的批評，卻也算是情勢所逼下的「積極有為」，畢竟民眾黨極缺兵馬糧草，柯文哲本就不可能勝選總統、也不可能等到國民黨「禮讓」，只好在宣傳上盡可能衝高聲量，用「關鍵少數」身分爭取共組聯合政府，讓民眾黨至少參與一次執政。與柯文哲的不斷出擊相比，侯友宜的選舉風格可謂「佛系」，所以在選戰前期既難與賴清德相抗，還被柯文哲一路暴打，墊底時間長達半年，與現在光景全然不同。

整體來說，光從政治人格來看，侯友宜應是台灣史上最「與世無爭」的總統候選人，這一性格也與選戰後期的新變化形成鮮明對比：柯賴原本都不把侯當成主要對手，結果一個好大喜功、一個自信輕敵，柯在「藍白合」破裂後直接聲勢崩盤，賴清德則除了「抗中保台」外什麼都沒準備，眼下已在多份民調被追到誤差範圍內。曾經墊底的侯友宜，如今看來極可能成為2024的大選贏家。

台灣總統大選第二場電視政見發表會26日登場，民眾黨總統候選人柯文哲（右）、民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）3人再度同場交鋒；政見會抽籤的發言順序為柯文哲、侯友宜、賴清德。（台灣中央選舉委員會提供）

「與世無爭」是怎麼煉成的

當然，一切發展都有結構牽引：柯文哲如果不接受「藍白合」，本就只能面對被棄保的必輸結局，現在崩盤不過是提早確定出局；賴清德既不是這次中美最有交集的2024人選，又被民進黨執政8年的弊案拖累，民調不如當年蔡英文也很正常。只是侯友宜「與世無爭」的政治人格，讓前述發展看起來就像「驚天大反轉」，可能連國民黨人自己都相當驚訝。

而觀察這讓人一驚一乍的「與世無爭」，大致又可分成兩個板塊：不問世事、與人無爭。

首先是「不問世事」，基本上就是侯友宜一直以來的從政風格，不過此處「不問世事」，不是指侯友宜一味避世、不務正業，而是指侯即便身處政治核心，還是在心境上把自己當成政局的「旁觀者」，就像陶淵明《飲酒·其五》所述：「結廬在人境，而無車馬喧。問君何能爾？心遠地自偏。」這樣的從政風格，與侯出身警察公務體系有關。

1980年，侯開始在台北市政府警察局刑警大隊任職，經歷分隊長、偵查員、組長、副隊長、隊長等職務，在1998年升任內政部警政署刑事警察局副局長，又在2003年以46歲之齡升任刑事局局長，創下最年輕局長紀錄，並在2006年成為台灣史上最年輕的警政署長。之後，侯在2008年轉任警察大學校長，退出了辦案第一線，並在2010年受朱立倫之邀，出任新北市副市長，正式踏上從政之路。

2024台灣大選，國民黨候選人侯友宜12月21日召開記者會宣布兩岸政見。（侯友宜競選辦公室提供）

當然，刑警的工作需要前線衝鋒，但這種英雄情節只是警察生活的一面。事實上大部分刑警都不像《邁阿密風雲》（Miami Vice）、《檀島警騎》（Hawaii Five-0，又譯夏威夷特警）的主角般出風頭、英雄主義當道，而是要服從命令團體行動，出任務時集體上陣，平日則在數字績效、文書報告、例行會議的辦公室生活中養家餬口，是介於軍人、公務員之間的職業群體，行事風格自然也就融合了兩者特色：依法行政、聽命行動。

所以觀察侯友宜的從政路，可以發現一個現象：侯即便身處國民黨、已經選上市長，仍活得像「行政中立」的公務員。在政治上，侯友宜明顯依賴老長官朱立倫的政治判斷，認為自己只要專心完成被交派的任務即可，其餘的朱立倫會設法調度解決；在政黨色彩上，侯友宜過去長期迴避九二共識等兩岸話題，更在2021年「四大公投」的核四商轉議題上，用「歲月靜好」拒絕表態，因此被深藍選民貼上「藍皮綠骨」的標籤；在黨內互動上，侯友宜鮮少跟「花蓮王」傅崐萁、雲林張榮味等重要地方派系往來，更在2019年以「市政優先」為由，拒絕擔任韓國瑜的新北競總主委，讓自己與「韓粉」結下樑子。

平心而論，如果侯友宜不選總統，前面的做法都不會成為大問題，但偏偏侯在2022年地方大選後成了國民黨民調最高的縣市首長，「儲君」身分從天而降，過去的「不問世事」也就在2023年「業力引爆」，先是朱立倫胡亂操盤，讓郭台銘與侯友宜競爭提名，接著「郭侯相爭」觸發了新支線：侯友宜過去得罪的地方派系、深藍選民、韓粉大量「棄侯保郭」，甚至還有人提議「禮讓柯文哲」，侯明顯成為史上仇恨值最高的國民黨總統候選人，「朱侯核心」則像一座孤島，漂浮在四分五裂的藍營板塊中，感覺隨時會滅頂。

高雄市前市長韓國瑜、國民黨總統候選人侯友宜、台中市長盧秀燕。（Facebook@中國國民黨 KMT ）

而侯友宜「與人無爭」的政治人格無疑更讓情勢雪上加霜。這一人格基本上就是「不問世事」的極致展演，讓侯友宜缺乏打總統級選戰的覺悟與鬥性，進一步導致了民調的雪崩。究其養成，既受公務員的職涯影響，也與侯友宜過往的選戰經驗有關。

眾所周知，侯友宜此前有過2次勝選，分別是2018年、2022年的新北市長選舉。但平心而論，這兩次選戰都算「順風局」，一來新北市雖曾被民進黨執政過，卻不算國民黨的艱困選區，而是藍綠平手的消長狀態；二來2018年「韓流」席捲全台，國民黨候選人基本上都沾了韓國瑜的光，侯友宜能擊敗民進黨戰將蘇貞昌，「韓流」當然功不可沒；時至2022年選戰，爭取連任的侯友宜有執政優勢，民進黨則遲遲派不出人選，直到最後才把想選台北市的林佳龍塞來充數，結果當然是被侯以115萬票殘酷輾壓。

簡單來說，侯友宜某種程度就跟從台南崛起的賴清德一樣，沒有打過艱困的「逆風局」，所以認為總統大選就是規模更大的「新北市長選舉」，也因此沒有在團隊、論述、心態上進一步自我訓練、武裝，為總統大選做準備，進入戰鬥狀態，還是一副「與人無爭」的歲月靜好，5月延燒的「新北市餵藥案」便是教訓：侯沒意識到事件會被上升為總統大選的攻防議題，所以僅按一般行政流程處理，結果被見獵心喜的民進黨大做文章，猛攻侯友宜「忙著選舉忽略市政」，結果侯本就下滑的民調直接跌個半死不活。

整體而言，要感受侯友宜的政治人格，可用柯文哲做比較基準。兩人的共同點在於，與賴清德相比都不是典型的「政治人」，柯文哲從醫30年，侯友宜也從警30年，兩人的政治人格都受人生上半場的職業影響，而這也是雙方的差異所在，並可說是光譜的兩端：柯文哲靈活到幾乎沒有中心思想、活躍到幾乎冒失；侯友宜則保守到讓人看不到思想，佛系到幾乎溫吞。

2022年台灣九合一大選，侯友宜以「侯侯做代誌」（好好做事情）作為競選連任的主要訴求。（Facebook@侯友宜）

起死回生的偶然與必然

不過選戰畢竟是長期的團體作戰，這也導致侯友宜與柯文哲走向了不同結局，侯尚可與賴清德一較高低，缺乏政黨實力的柯則必敗無疑；而某些選戰期間的偶然與必然，也消解了侯友宜「與世無爭」的負面效益，並讓國民黨選情開始起死回生。

首先是結構下的必然：賴的民調天花板始終存在，崩盤的柯文哲也會吸納綠營選民。

如前所述，賴清德氣勢雖強，卻不是中美這次最想支持的候選人，同時又被民進黨執政8年的弊案干擾，更因「孤芳自賞」的銳利性格得罪不少黨內同志，導致這次不論宣傳空戰、組織陸戰都比2020年的蔡英文差上不少，不只民調無法穩定高居40%以上，還在選前一個月深陷荒唐的「賴皮寮」違建泥淖，導致民調直接暴跌5%。

柯文哲更不用講，基本上「藍白合」破滅後，因為淺藍大舉回歸國民黨，柯的「虛胖」民調便瞬間縮水，只好再次上演「變色龍」戲碼，用綠色板塊彌補流失的藍色，結果也確實有效。以12月22日公布的《美麗島電子報》第95波民調為例，「柯盈配」支持度雖以17.7%墊底，卻吸納了3.7%的泛綠、0.5%的民進黨、47.9%的時代力量支持者，其中時代力量尤其關鍵，因為這群人便是典型的立場偏綠、卻不一定會支持民進黨的選民，結果因為柯文哲的分票，導致賴清德只拿到了52.1%的時代力量選民，如果今天是賴侯對決、柯文哲未參賽，賴必然不會是這個數據。

柯文哲稱「我內心本質還是深綠的」，主張「軍事外交維持蔡英文路線」。圖為12月7日柯文哲舉行「農業政策記者會」。（柯文哲競選辦公室提供）

接著是情勢下的偶然：分裂的國民黨為避免政黨輪替失敗、民進黨對自己趕盡殺絕，即便不少人仍對侯友宜有意見，最後還是選擇擱置爭議、團結背水一戰，韓國瑜便是最典型案例。

在選戰之初，韓國瑜明顯對侯友宜持保留態度，甚至一度成為「換侯派」推舉對象之一。當然，韓國瑜無意再戰總統，推舉勢力只是自作主張，但2019年的侯友宜委實太過「與世無爭」，也難怪韓不願大力襄助。不過眼見國民黨選情半死不活、政黨輪替逐漸無望，韓國瑜終究在「大局為重」的考量下摒棄前嫌，拒絕了蔡正元等人胡亂鼓吹的「柯韓配」，並在11月中旬「藍白合」破裂後，第一時間接受朱立倫提議，出任國民黨不分區第一名，為選情打了一劑強心針，接著全力投入陸戰造勢積極輔選、號召「韓粉」回歸。

而之所以把這種變化稱為偶然，是因為韓國瑜其實也能選擇坐壁上觀，畢竟侯友宜敗選就等於朱立倫勢力垮台，屆時有志於黨主席的韓國瑜便可強勢參選，光榮重返國民黨與政壇。但結果顯示韓國瑜選擇了「大局為重」，沒有因為個人恩怨與利益，冷眼看著侯友宜原地掙扎。無獨有偶，與侯友宜結怨甚深的「花蓮王」傅崐萁也是如此，傅原本抵制侯的所有活動、表態支持郭台銘，最後也同樣「大局為重」，積極為侯友宜進行陸戰造勢，不僅在花蓮這種地廣人稀的地帶，動員出了5萬人大造勢的場面，還在12月27日宣布擔任「挺侯康後援總會」總幹事。

局面至此，基本上國民黨已是前所未有的大團結：除了侯友宜代表的「本省藍」，還有搭檔趙少康代表的「戰鬥藍」、「外省藍」；不分區第一名的韓國瑜代表了「中華民國藍」、「草根藍」與地方派系，積極支持侯友宜的馬英九代表了「知識藍」，黨主席朱立倫則代表了「經濟藍」。這種各方團結背水一戰的場面，基本上在「內鬥內行、外鬥外行」的國民黨已是多年未見；「趙少康+韓國瑜」這種副手強於主將的強勢輔選陣容，也是國民黨前所未有的組合，說得不好聽些，頗有過去「幼主即位、權臣輔政」的既視感，但偏偏侯友宜就是需要、也適合這種陣容。

2024台灣大選，國民黨候選人侯友宜（左）與副手趙少康（右）定裝形象照。（侯友宜競選辦公室提供）

如前所述，侯友宜「與世無爭」的公務員性格，其實更適合當接受命令的行政院長，而不是總統大選的主將；如今既已成為候選人，便需要「強勢前輩」的指引，而此前重創也已證明，光有朱立倫一位「前輩」根本不夠，所以侯陸續又找了金溥聰、王金平等「前輩」來助陣，並且積極尋求韓國瑜的諒解、趙少康的入局。侯友宜當然知道這種格局一旦勝選，自己當不了強勢總統，因為韓趙的政治能量都高過自己，但侯友宜的政治人格本就與「孤芳自賞」的賴清德不同，不僅相對不在意被分權，也願意在「前輩」帶領下學習，所以外界也能發現，媒體人趙少康加入團隊進行特訓後，侯友宜的對外發言與政見發表，都比此前流利、有重點不少。

整體來說，因為賴清德的硬傷、柯文哲的分票、國民黨的史無前例大團結，侯友宜目前已在多份民調緊咬賴清德，甚至已在19日的聯合報民調出現追平。基本上依照當前局勢，侯友宜將有極高機率成為2024年1月13日的勝選者，但關鍵不是侯本身極度優秀，而是賴清德高不上去、國民黨整體回穩、柯文哲確定出局的情況下，會有部分不是淺綠、又希望政黨輪替的柯文哲支持者，即便在今日民調支持柯文哲，也會在投票那日含淚「棄柯保侯」。當然，侯友宜現在仍算落後、「侯康配」支持度也上下震盪、柯文哲的支持者依舊信仰強烈，不過只要投票當日有5%的柯文哲支持者轉移投侯，侯便有機會以纖毫之差險勝賴清德。據筆者估計，如果侯能贏賴，雙方勝負差距的最可能數字便是2%左右、25萬票上下，至多不會超過5%。

9月17日AIT主席羅森伯格（中）陪同侯友宜（左三），全程參與了大華府地區的僑界晚宴。（侯友宜競選辦公室提供）

選票是科學與數學問題，但看著這次選戰的跌宕起伏，筆者也不得不說，侯友宜的運氣實在不錯，賴清德的天花板、柯文哲的分票、國民黨的大團結，三個條件少一個，都會讓侯走向必輸結局，而不是如今尚能一搏的局面。當然，在某些人看來，侯友宜實在沒有總統樣子，但歷史往往都是「時勢造英雄」，跳出台灣內部的一隅之見，將視角拉到太平洋兩端的中美格局，這場總統大選本就不是「台灣自己的事」，而是中美都已「入場」的博弈，且侯友宜無疑是這次兩強都能接受的候選人，如果未來真能勝選，從歷史的長遠視角來看，不論侯友宜對內政績如何，至少符合了眼下中美主政派的戰略目標：確保未來幾年的台海穩定，給全方位開展的中美博弈帶來一些地緣上的和緩與回溫。

一代人有一代人的長征，不同英雄也有不同的歷史任務，儘管英雄有時可能不夠優秀與亮眼，卻不能否認其崛起就是某種歷史的需要與必然。例如曾經「與世無爭」的侯友宜，因為機緣與時勢使然，終究還是走到了今日位置，但要證明自己能否擔起穩定台海的歷史任務，首先就要通過選戰的關鍵大考。答案到底如何，1月13日就能揭曉。