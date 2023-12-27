台灣大選2024︱賴清德原來是「武統」派？

2024台灣大選進入倒數計時，三組陣營在目前已舉行的兩場政見發表會上交鋒，兩岸政策是其中一大重點。在民調上居於領先的民進黨賴清德，策略上刻意回避「台獨」，甚至把「中華民國」當作其護身符。不過，外界對於賴清德的「台獨」質疑，在於如果他當選，會不會把台海帶入更加兵兇戰危的險境？賴清德至今非但無法說清楚這一點，還說他當總統「兩岸發生戰爭的概率是最低的」，反而讓眾人疑慮更深。



尤其是身兼民進黨國際部主任的賴清德競選辦公室發言人趙怡翔，日前接受德媒《德國之聲》專訪時，表示「和平統一」不是台灣人民可以接受的，「台灣多數的民意100%接受的就是維持現狀」。至於「維持現狀」的定義，依據趙怡翔的說法，就是將「中華民國」與「台灣」劃上等號，「大家要把它放在一起」。

為《反分裂國家法》開了綠燈？

作為競選總部發言人，趙怡翔口中的說詞，基本就代表了賴清德的意志。在兩岸關係緊張嚴峻之際，連美國智庫學者葛來儀等人（Bonnie Glaser）都在《外交事務》（Foreign Affairs）發表聯名文章，呼籲賴清德考慮凍結「台獨黨綱」，並須讓大陸相信和平統一是可能的，而美國除了必須保證不支持台獨外，還不能反對兩岸和平統一。可是極有可能勝選的賴清德，其競辦在大選最後時刻，拋出台灣人已無法接受「和平統一」的說法，不只打臉了美國「親台」學者的善意，也等於是封殺了「和平統一」的選項。

賴清德競選辦公示室發言人趙怡翔接受德媒專訪，稱台灣人已無法接受「和平統一」。（Facebook／趙怡翔）

事實上，這篇專訪放在台灣主流社會的語境來看，相信多數人不會反對趙怡翔的說法，連國民黨都可能不會反對。畢竟台灣長年以來在政治人物的曲解下，「統一」必然等於「戰爭」，特別是西方世界各種台海「兵推」，無不塑造出「武統」是北京對台的唯一選項。在「拒統」已然成為藍綠白共識的今天，「和平統一」勢必不在枱面上各陣營的考量之中。

然而，如果對兩岸關係的複雜性有足夠認識的人，肯定會對趙怡翔的這段表態感到驚訝和錯愕。關鍵在於北京方面的想法，對大陸來說，如果台灣已完全不接受「和平統一」，甚至連一位有可能成為台灣領導人的人都這樣看，難道是要以武力完成統一大業？

中國大陸2005年所通過的《反分裂國家法》，以法律形式規範了「國家得採取非和平方式及其他措施，捍衛國家主權和領土完整」的幾項前提，其中之一便是「和平統一的可能性完全喪失」。我們必須非常嚴肅的發問，趙怡翔所謂「台灣人民已無法接受『和平統一』」之說，是否可以理解為「和平統一的可能性完全喪失」？又是否等於為中國大陸動用《反分裂國家法》的「武統」條款，在台灣開了綠燈？

《反分裂國家法》第八條明訂：「和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」。（VCG）

台灣人民要的是和平還是拒統？

換言之，台海的戰爭與和平絕非兒戲，一位賴清德競選辦公室發言人的任何說法，當然都是非同小可。如果賴清德陣營已視「和平統一」的可能性為0，那麼賴清德有必要向世人說明清楚：他是不是主張「台獨」？如果「台獨」會帶來戰爭，他也將會不惜一切代價奔向戰場？

台灣民眾或許難以理解兩岸問題的複雜性，但身為大選候選人，不可能心存僥倖、含混帶過，此乃攸關台灣生死存亡的頭等大事。台灣人民必須要問清楚，究竟真正追求的是「和平」，還是「拒統」？如果是前者，那麼「和平統一」當然是選擇之一；如果是後者，是否已深思熟慮了各種後果與代價。

更何況，如今賴清德試圖拿「中華民國」替自己黃袍加身，可是《中華民國憲法》及其增修條文，再加上《兩岸人民關係條例》，「統一」正是這套憲政體制的責任與義務，問題只在於何時完成統一，又是以什麼方式完成統一。賴清德必須要清楚認識到，如果他在2024年1月13日勝出，5月20日的就職典禮上，他是要依據《中華民國憲法》宣誓就職，而不是一套空想虛幻的《中華民國台灣憲法》，更不是不存在的《台灣共和國憲法》。

1997年時任台灣「國民大會代表」的賴清德，在議場手舉「台灣獨立萬歲」標語，公開宣揚台獨理念。（資料圖片）

賴清德引戰包袱又多了一顆火種

在《德國之聲》的專訪中，趙怡翔一再強調賴清德主張「台灣是一個主權獨立國家，名叫中華民國」，以此說法回避民進黨黨綱「基本綱領」第一條即明言：「建立主權獨立自主的台灣共和國」。顯然賴清德的選舉策略，是要在「蔡英文路線」上「洗白」自己的「台獨」色彩。問題是，連發明「中華民國台灣」的蔡英文在2020年大選時，其發言人宣稱主張「統一」即構成「叛國」，就被匆匆踢出發言人陣營；今天賴清德的發言人，卻是更進一步表明已無「和平統一」的可能，豈不是讓兩岸關係再惡化到無法收拾的地步？

其實賴清德自己也說不清楚他所認為的「中華民國」是「什麼碗糕」（陳水扁名言，「什麼碗糕」即閩南語「什麼東西」之意），一下說「台灣是一個主權獨立國家，名叫中華民國」，一下又說「中華民國是神話」。鬼話連篇難自洽，靠着「台獨」賺取政治利益起家的賴清德，選到今天恐怕已經面目全非了。

賴清德陣營一再說2024大選是「戰爭與和平的選擇」，此乃中國大陸的「大外宣」，不斷把自己標榜為「和平守護者」。可是民進黨的「台獨黨綱」，以及賴清德一路走來的「台獨」宣示，再加上發言人宣稱已無「和平統一」，在在都成為賴清德「引戰」包袱的一顆顆火種。

蔡英文的「中華民國台灣」與兩岸「互不隸屬」路線，已經把台海推到了戰爭邊緣，還被大陸網路輿論場的網民們戲稱為「蔡深海」，指她是在台灣推動「暗統」的「卧底」。賴清德挾着「蔡英文路線」再往前推進一步，到了不接受「和平統一」，等於也把台海危機更推前一步。「不要和平統一，難道要武力統一？」賴清德原來是一位妥妥的「武統」派？這個問題是兩岸人民，更是歷史給賴清德的靈魂拷問！