台灣大選2024｜五月天捲入兩岸政治漩渦

從假唱疑雲到一中政治漩渦，遊走兩岸如魚得水的台灣知名搖滾樂團「五月天」在短短一個多月內，兩次捲入風波。時間點正好是台灣總統大選倒數階段的敏感時期。



《路透社》12月28日報道稱，國家廣播電視總局施壓五月天，在台灣大選前表態支持「台灣是中國的一部分」的親大陸言論。五月天拒絕，官方於是公布將就五月天上海演唱會涉嫌假唱事件展開調查。

《路透社》上述報道引人關注，因為它將看似毫無關聯的五月天「疑似假唱」和「被施壓發表親中言論」綁在一塊，成了北京在關鍵時刻介入台灣選舉的又一例證。

五月天主唱阿信日前被質疑在上海演唱會中假唱。（影片截圖）

《路透社》引述的訊息源為「不具名台灣國安官員」，以及《路透社》所看到的「相關內部備忘錄」。這份備忘錄出自12月，引述台灣官方搜集的中國大陸政府活動情資。

國台辦發言人當天（28日）立即以答記者問形式回應，指《路透社》的報道是「徹頭徹尾的假消息」，「完全是子虛烏有」。國台辦發言人還反指有關報道引述台灣有關機構的文件，說明「民進黨當局在蓄意製造謠言，這是陰險惡毒的政治操弄」。

五月天和其經紀公司到截稿為止，未就捲入政治風波一事回應，讓「疑似介選」和「疑似假唱」事件愈顯撲朔迷離。

外媒報道指稱，大陸施壓五月天發表親中言論，企圖左右大選，國台辦發言人陳斌華直斥子虛鳥有，該報道是徹頭徹尾的假消息。（微博＠國台辦發布）

綠營政治人物紛紛指責北京試圖介入台灣選舉，藍營則召開記者會呼籲公示消息來源，以及哪個單位提供的情報，並指若僅以引述消息人士說法等模糊用語帶過，恐有「配合特定政治勢力推動認知作戰之嫌」。

五月天在上世紀九十年代末期出道，在台灣深受年輕人歡迎。北京若以為逼迫五月天做一中政治表態可為藍營拉台聲勢，只能怪自己不思進取，操作手法笨拙，甘當綠營超級助選員。綠營若刻意造假把五月天拉進兩岸政治漩渦，則是高風險的蠢招，一旦被識破，只會引發後座力反彈自傷。

北京和國民黨在這宗事件上的立場趨同，反指民進黨有「做賊喊賊」之嫌，民進黨則把矛頭指向北京，三方都想讓對手失分。

最尷尬的反而是負責調查疑似假唱事件的上海市文旅局。查了一個月還沒有結果，稱「不能輕易下結論」。事件演變至此，恐怕什麼樣的結果出爐，都會招致兩岸網民和歌迷抨擊，同時淪為台灣各政黨陣營攻防的政治口水話題。

根據中國法規，在付費觀眾面前假唱，可被處以人民幣10萬元罰款，藝人可能遭禁演，但規例實際上甚少執行。

這相信是五月天第一次捲入兩岸政治漩渦。這五人團體向來謹言慎行，不公開發表政治言論，也懂得顧及兩岸歌迷感受。主唱阿信的微博帳號曾發帖關心河南水災和四川地震災情，五月天據報也曾拒絕央視重金禮聘在春晚表演，選擇留在台灣陪粉絲跨年。

2016年台灣總統大選前夕，台灣藝人周子瑜因揮動青天白日滿地紅旗，觸發內地網民反台獨情緒，在投票前夕發布道歉影片，稱「我是中國人」。民進黨的蔡英文最終在選舉中勝出，有分析稱周子瑜事件為蔡英文拉到約一成票。

五月天事件會不會是周子瑜事件重演？

從時間點上看，目前距離投票還有兩周時間，五月天事件造成的殺傷力仍有迴旋空間，甚至事件可能發酵幾天就平息了。但如果在選前最後重要關頭，相關事件再爆出對任何政治陣營不利的消息，且選情十分膠著的話，那不排除將影響台灣年輕選票走向，以至於最終選舉結果。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

