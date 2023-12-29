2024台灣大選｜宋楚瑜首次明確表態支持侯友宜

親民黨主席宋楚瑜今（29）日與國民黨總統候選人侯友宜同台，共同為國民黨台北市立委參選人李彥秀站台。宋楚瑜首度表態，親民黨與侯友宜的政見高度相似，他要給予侯友宜最大的祝福、祝福侯友宜心想事成。



宋楚瑜29日出面替國民黨台北市內湖、南港區立委參選人李彥秀站台，提早到場的侯友宜還特地等候迎接。

宋楚瑜致詞時表示，侯友宜政績卓著，把人民的小事當作大事，包含石碇國小機器人比賽出國沒經費，他提過後，侯友宜立刻處理；林口到台北港的快速道路，也是侯友宜整治完成。

2019年台灣「雙十」慶典，時任台北市長柯文哲（中）與鴻海創辦人郭台銘（左）、親民黨主席宋楚瑜（右）共同出席在市府廣場舉辦的升旗典禮。多有分析指，三人關係若即若離，彼此有利益衝突但沒有撕破臉。（台北市政府提供）

宋楚瑜提出3點政策方向，希望侯友宜未來當選可以舉辦跨黨派國是會議，凝聚台灣人的共識，其次是恢復兩岸海基會、海協會溝通，最後則是要維護台海和平。

侯友宜回應，很感謝宋楚瑜跟他同台支持李彥秀，宋楚瑜提醒的3件政策，他當選後一定做到。

2024台灣大選國民黨提名候選人侯友宜及其副手趙少康，12月23日晚間在台北凱達格蘭大道舉辦「台灣平安、人民侯康」造勢大會。（國民黨提供）

媒體詢問，是否有與民眾黨總統候選人柯文哲競選總幹事黃珊珊聯繫，宋楚瑜答稱，黃珊珊曾經是他的重要幹部，替他打贏過2個重要官司，對黃珊珊過去的協助表示感謝。

宋楚瑜強調，每位候選人的兩岸主張不一定完全一致，但他至少聽到侯友宜有條理的呼應，表示他們想法一樣，所以他要再次公開說，給侯友宜最大的祝福，更希望侯友宜心想事成，也要讓人民心裡所想的，心想事成。

媒體也詢問，黃珊珊提出民調，說明柯文哲贏過侯友宜。宋楚瑜說，他擔任省長時，從來不做民調，都是下鄉親自聽人民聲音。

宋楚瑜看著侯友宜說，要勤於下鄉，民調有真有假，但是人民的聲音，絕對不會有假，人民只想要活得有尊嚴，受到政府的照顧。