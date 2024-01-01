跨年夜｜ 高雄晚會驚傳斬人掀推撞釀35傷　警方指是「原子筆」

台灣高雄的跨年晚會一度驚傳斬人案，令現場爆發恐慌，造成群眾推撞，有人跌倒受傷，現場救護站至少35人等待包紮。昨晚（12月31日）近9時許，現場突然傳出有人持刀，造成民眾受驚推擠。高雄市警察局長林炎田後來澄清，現場無人拿刀，而是有兩人發生口角，一人拿出原子筆，呼籲民眾冷靜。



林炎田昨晚表示，經過警方向目擊者查證，確認一名青年跟前面的男子口角，之後青年拿出原子筆，令周邊民眾恐慌，並傳有人持刀傷人「所以這是一宗烏龍，現場並沒有攜帶刀械的狀況」。

高雄跨年晚會傳有人持刀，現場群眾嚇得後退，有群眾跌倒受傷。（聯合報）

林指出，附近幾名民眾稱看得很清楚，青年拿出的是原子筆，警方後續會再偵查。媒體追問兩人因何事口角，林炎田稱還未找到該兩名當事人，詳情還需要進一步釐清，但確定未發生持刀事件。他強調，民眾切勿恐慌，警方已在現場加派警力，也不要再誤傳高雄跨年有刀械狀況。

前鎮警分局發布新聞稿指出，晚上8時59分，當局接獲報案稱夢時代跨年活動現場有人持利器，立即派員趕往現場搜查，但未發現疑似持刀男子。3名目擊民眾表示，看見一位年約20多歲男子，在現場與一位男子爭執，拿出物品應為原子筆。

針對網上流傳有人遭砍一案，警方目前迄無接獲相關報案紀錄，呼籲民眾勿傳播、發送假消息，避免引發恐慌。