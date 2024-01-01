除夕倒數2024｜截至10時逾22.3萬旅客訪港　創2023年單日新高

香港旅遊發展局 主辦的除夕煙花音樂匯演 「新年新傳奇」 圓滿結束，加上假期吸引不同地區的旅客訪港。在除夕（12月31日）截至晚上10時，有超過22.3萬旅客訪港，創2023年單日訪港旅客量新高。



元旦新年三日假期前日（30日）開始，入境處數字顯示，截至昨日除夕（31日）晚上9時，各口岸出入境人次人次逾89萬人次，當中約41萬人次離港，而入境人數則約48萬。當中以 落馬洲支線為最繁忙的口岸，有18.9萬人次出入境；其次為羅湖口岸，有18.1萬人次出入境，至於機場出入境人次亦達9.8萬。



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出境佔41萬 入境約48萬

入境處數字顯示，截至晚上9時，各口岸出入境人次人次達89萬人次，當中約41萬人次離港，而入境人數則有48萬，入境人數較出境多。

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在出境數字當中，羅湖口岸有9.1萬人次出境，落馬洲支線口岸有8.9萬人次，機場亦也4.2萬人次，港珠澳大橋香港口岸則有4.3萬人次。

至於入境方面，有10萬人次經落馬洲支線口岸入境，羅湖口岸有8.9萬人次，機場5.6萬人次，深圳灣則有5.5萬人次。

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