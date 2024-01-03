台灣大選｜賴清德｢中國支持者當選是選特首｣　侯友宜批：製造恐慌

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】國民黨總統候選人侯友宜近日身陷「北京支持人選」耳語，繼民眾黨總統候選人柯文哲出言指控「中共支持」後，民進黨總統候選人賴清德3日跟進點名國民黨，指其運用中國介入今次台灣選舉，稱「絕不能讓中國支持的人當選，否則我們的選舉就好像在選特首一般」。



賴清德3日上午參與全台22縣市同步站路口行動，受訪談到中國介選議題，賴清德表示國民黨運用中國介入這場選舉，全台民眾都看得很清楚，並指「中國介入台灣選舉不只這一次，但這次卻最嚴重，可以說是不擇手段，不管是威脅利誘或抹黑、抹紅，亦或用假訊息影響選舉，都能清楚看出來」。

2023年12月30日台灣大選辯論會，民進黨候選人賴清德提及「中華民國給台灣帶來災難」，會後澄清稱是口誤，漏講了「憲法」兩字。（台北市攝影記者聯誼會提供）

賴清德現場喊話，「要粉碎中國介選，就是中國支持誰，就絕不能讓這人當選，否則台灣民主就蕩然無存，選舉就好像在選特首一樣，希望全台民眾能堅定站出來，用神聖的選票，選對的人、走對的路，讓台灣能夠進繼續往前邁進」。

對此，國民黨總統候選人侯友宜表示，他反對境外勢力介入台灣民主自由的選舉，是他一向不變的態度，但請民進黨不要時常製造恐慌、製造不實消息，更不要抹紅別人。

侯友宜在辯論會上，重申反對台獨、反對一國兩制立場。（TVBS Youtube直播截圖）

侯友宜指稱，民進黨一直「抹紅」他會親中、去中國大陸，「我這一輩子兩代人守護台灣，親什麼中？選舉沒有招數只有這招，又是在騙選票。」

至於有新加坡媒體報道，指侯友宜當選便能夠跟北京對話，甚至和大陸國家主席習近平會面。侯友宜重申，面對兩岸問題，他說了很多次，他提出的是3D戰略，非常有順序地面對問題是態度，不像賴清德說要和習近平喝珍珠奶茶這麼簡化。