台灣大選2024｜最後十天，國民黨能否涉險闖關？

台灣大選1月13日投票，為避免民調影響投票，台灣法律規定，投票日之前十天，各單位不得發布民調，所以2日為止的民調是本次大選的封關民調。



從民調資料可以看出，截至目前，民進黨「賴清德/蕭美琴」組合在三組候選人中仍保持全面領先，其次是國民黨「侯友宜/趙少康」組合，再其次是民眾黨「柯文哲/吳欣盈」組合。

除了「美麗島」和「QuickseeK」兩家資料顯示「賴蕭配」超過「侯趙配」10個百分點以上，其它民調，二者的差距都在3%-5%之間。

這個資料對國民黨非常不利。選戰打到今天，三組候選人能動員的基本盤都動員到了，各黨選民對屬本黨派候選人的支持度都在90%以上，想從對方陣營挖票，或動員本黨沒有投票意願的選民投票都挺難的。中間無表態選民的數量和前幾天的相比雖然略有提高，但是這部分選民也是最多變、最挑剔的，要爭得他們投票支持也很不容易。

所以這個差距雖然不大，看似就在3%-5%之間，在統計誤差範圍之內，要抹平這個差距，實則相當困難。

事實上，回顧大選登記以來的統計資料就可以發現，除了極少數時段的少數幾次民調，國民黨和民進黨的差距一直在很微小的誤差範圍之間起伏，但是國民黨始終都無法超過民進黨。國、民兩黨的基本盤都非常穩定，影響到資料變化的主要是中間選民。

2023年12月30日台灣大選辯論會，民進黨候選人賴清德提及「中華民國給台灣帶來災難」，會後澄清稱是口誤，漏講了「憲法」兩字。（台北市攝影記者聯誼會提供）

比如，賴清德礦區老家違建案爆發，中間選民跑掉一些到國民黨或其它陣營，兩黨民調差距就縮小一些；侯友宜家族「凱旋苑」房產出租案爆發，中間選民又跑掉一些到民進黨或其它陣營，兩黨民調差距就擴大一些。但是不管中間選民怎麼跑，都未能對民調造成顛覆性影響。

所以現在多數判斷傾向於認為，接下來10天，如果沒有大的意外事件發生衝擊到選情，民進黨「賴蕭配」當選的幾率還是比較大的，國民黨「侯趙配」贏的機會不大。

但是，國民黨也並非沒有任何機會。變數主要在兩個方面：第一，最後10天突然發生不利於民進黨「賴蕭配」的重大突發事件，比如從現在到投票日一週多一點的時間，發生弊案，或什麼嚴重影響台灣民眾生活的重大熱點事件，讓選民對執政的民進黨產生普遍失望情緒，導致大量中間選票從民進黨陣營流失。但後者屬於看天吃飯，國民黨有沒有那個命得看老天爺。

第二，民眾黨在最後幾天操作「棄保」，如柯文哲親自出面向本黨支持者宣告，為「下架民進黨」，號召支持者把「總統票」投給國民黨候選人侯友宜，悲壯退選，改全力衝刺政黨票、力爭立委席次最大化，同與國民黨11月聲明所述，選後組成聯合政府。如果真出現這種情事，國民黨倒也還有機會一搏。

不過，民眾黨「棄保」是雙刃劍，因為柯粉主要是年輕人和深綠，讓這些人投票給國民黨他們是投不下去的。所以，「棄保」不僅意味著柯文哲的多變形象又再被深化，到底有多少票能流向國民黨也是未知數，搞不好可能還沒有流向民進黨的票多，這個風險國民黨不會沒有考慮。

不過對國民黨來說，動員民眾黨「棄保」儘管有風險，也值得嘗試。因此可以發現，國民黨候選人侯友宜和趙少康，包括黨主席朱立倫，迄今都仍然在向柯文哲搖橄欖枝，幾乎沒有對柯文哲說過重話，不像賴清德，左打國民黨，右打民眾黨，幾乎沒給柯文哲留任何空間。