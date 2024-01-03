台灣大選2024｜柯文哲冷拒侯友宜　給國民黨貼上紅色標籤

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】截至1月3日民調封關，國民黨候選人侯友宜在多數民調中依然沒有超過民進黨的候選人賴清德，如果沒有別的變數或來自柯文哲的有效「棄保」，侯友宜當選無望。為補上與賴清德的民調差距，侯友宜在大選期間一直沒有把「藍白合」的大門關死。封關民調前後，他又再次向柯文哲搖動橄欖枝。



侯友宜1月1日在接受網絡節目《董事長開講》專訪時再拋「藍白合」，稱藍白兩黨去年11月簽署的「六點共識」仍適用，並強調組建「聯合政府我一定勢在必行」。

侯友宜說，去年藍白兩黨簽署的藍白合六點共識，無論別人算數與否，他講過的話一定算數，會成立聯合政府、用人唯才，團結所有黨派和最優秀人才。

所謂「六點共識」，是指國民黨、民眾黨兩黨去年11月15日在經過一個月的談判，在馬英九見證下簽署六點共識，宣布以民調為依據推出一組「總統」候選人。其中有關聯合政府的共識內容為：選後必須成立聯合政府，「總統」負責國防、外交和兩岸政策，民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展。

遺憾的是，因為藍白兩黨對民調資料和誤差範圍意見分歧，最後雖經鴻海集團創辦人郭台銘撮合，依舊合作破裂，原本不利於民進黨賴清德的選情被瞬間逆轉，民眾黨柯文哲的支持率則一落千丈。

過去一個月內，國民黨展現了難得的團結，透過全黨持續努力，侯友宜與趙少康分進合擊，又拜賴清德礦區老家違建案所賜，終於艱難拉近了與民進黨的民調差距。

國民黨總統候選人侯友宜12月21日發表兩岸政見，將以兩個目標、三項監督機制、四大戰略縱深推動未來兩岸關係發展。（侯友宜競選辦公室提供）

但是，最近爆發的侯友宜家族「凱旋苑」房產出租案，又拉大了與民進黨賴清德的民調差距。按照兩黨目前的差距，如果國民黨無法獲得柯文哲「棄保」投誠，勝選的機會非常渺茫。侯友宜因此又向柯文哲發出求合信號。

但是，針對侯友宜伸出的橄欖枝，柯文哲表示冷淡拒絕。

台灣媒體報道，1月2日，柯文哲在召開「Team KP車隊掃街」記者會時說，他對國民黨最大的疑問是，國民黨到底是誰在做決定。國民黨主席朱立倫才說堅壁清野，侯友宜又拋出藍白合六點共識仍適用，「國民黨裡面公公婆婆實在太多了」，請他先跟朱立倫討論完再來講。

另外，針對媒體追問民眾黨和國民黨現階段是否還有得談，柯文哲說：「沒得談了啦，談什麼？都已經是中共支持的人了還談什麼。」

在台灣選舉中，抹紅對手一直是最有效的競爭手段之一。侯友宜因為認同「九二共識」，反對台獨，已經被民進黨賴清德打上了「中共同路人」的標籤，這是柯文哲在此次大選中第一次透過引述賴清德的話來標籤化國民黨。

分析認為，柯文哲此番冷回，意味著民眾黨已沒有意願在大選的最後關頭再與國民黨合作。

不過也有分析認為，因為民眾黨的支持率過低，與國民黨合作未必對柯文哲不利，再考慮到柯文哲的靈活多變，未到大選投票前最後時刻，還不能說柯文哲已經完全拒絕與國民黨合作。