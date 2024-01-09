台灣大選｜賴清德：我當總統有助印太創新局　讓北京檢討對台政策

民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴今（9）日舉行選前國際記者會。賴清德表示，沒有主權的和平，就跟香港一樣是假和平，稱「追求和平是靠實力，不是靠侵略者的善意」；賴清德同時批評馬英九過去在8年任內接受九二共識，把台灣國防、國安工作擺在次要地位，因此荒廢台灣國安力量，自言當選有助印太創新局，讓北京檢討對台政策。



台灣大選將於1月13日舉行投開票，民進黨9日舉行「總統副總統暨立委選舉選前國際記者會」，民進黨稱現場共吸引來自28國、128間國際媒體、217人參與。

現場外媒多關切兩岸及外交議題，賴清德表示，他和蕭美琴會繼續沿著蔡英文受國際社會肯定的政策。賴清德提到，「和平無價、戰爭沒有贏家、和平是唯一的選項」，只要在對等尊嚴情況下，「台灣的門永遠都是開的，願意跟中國進行交流合作，促進兩岸人民福祉，以藉此來穩定台海和平」。

「我們對和平有理想，不能有幻想，接受一個中國原則的主張，不是真正的和平。」賴清德認為，「沒有主權的和平，就跟香港一樣是假和平」，所以他主張台灣要建立威懾的力量，包含強化國防力量、軍事採購或國防自主，提升台灣自保力量，向國際社會傳達台灣保衛自己的決心。

賴清德指出，台灣不斷強化自己的經濟實力，特別在全球供應鏈重組下，擴大產業優勢、站穩供應鏈，台灣經濟不僅僅發展，還要有韌性且更安全。

賴清德重申，當選後將延續蔡英文政策路線，並主張台灣要建立威懾的力量。（賴清德競選總部youtube直播截圖）

賴清德提及，台灣要跟國際社會加強合作，很樂意跟民主陣營肩並肩站在一起，「追求和平是靠實力，不是靠侵略者的善意，侵略者的善意是靠不住的，過往西藏、新疆或現在的香港，都是很好的例子」。

美媒《紐約時報》記者提問賴清德，引馬英九日前所稱，兩岸軍力懸殊，一旦開戰台灣並無勝算，認為台灣應尋求與北京回到共同政治基礎的九二共識。

對此，賴清德答稱，馬英九過去在8年任內接受九二共識，把台灣的國防、國安工作擺在次要的地位，因此荒廢台灣國安的力量。賴清德舉陳水扁執政期間，馬英九是時任國民黨黨主席，點名馬英九領軍阻擋台灣的軍購案。賴清德直言，由此種種可以看出，在發展方向上，「我跟美琴，所主張的國家方向跟在野黨、國民黨主張的不同」。

日媒「朝日電視台」則關切，解放軍在東海實施實彈射擊，是否為中國介選一事，賴清德稱，台灣每次大選，中國都會介入，但這次最嚴重，除了文攻武嚇、經濟手段、認知作戰、假消息外，還有威脅利誘等，可以說是無所不用其極。

賴清德提到，在這次選舉中，中國也很明顯，運用戰爭與和平企圖影響這場選舉，建立親中政權，台灣人民會意識到北京這個企圖，會用手中神聖的選票發揮民主力量，阻止中國的介入，「如果中國介入成功，中國指定誰、支持誰，誰就當選的話，那台灣民主就蕩然無存，不是在選總統而在選特首，就跟香港一樣」。

蕭美琴表示，確保台灣持續在全球經濟和供應鏈當中扮演關鍵角色是共同努力目標。（賴清德競選總部youtube直播截圖）

此外，現場外媒亦提問賴清德，其所謂「維持現狀」如何因應北京壓力變化，賴清德回應，台海維持現狀符合台灣、中國還有國際社會的共同利益，台海的和平穩定也不是台灣單純跟中國的問題而已，現在已經是國際社會的問題。

賴清德自言，他當選總統將有助於印太創造新局面，「這說明台灣民意支持信賴台灣持續走進世界，中國有機會檢討對台政策，如果是在野黨、在中國威脅介入下當選，中國不可能改變對台或印太政策」。

另有外媒關切，蕭美琴的副總統角色如何發揮所長，把台美關係帶向什麼地方？賴清德說，若他們領導國家，代表的方向就是信賴台灣、走入世界迎向未來，絕對不會走回一個中國原則、走回中國這條老路。賴清德當眾稱讚蕭美琴非常優秀，當過四任立委、台灣很多人不知道，指蕭美琴當過國安會諮詢委員、駐美代表，「未來我會好好借重美琴的專業，協助我推動國政」。

蕭美琴進一步說，在《中華民國憲法》上副總統的定位就是備位元首，任務就是要以總統授權的任務為主，在賴清德邀請她一起搭黨參選、討論過程中，有特別提到要借重她在基層參選的經驗、國際外交累積的歷練等，「我和賴副一樣，都對台灣民主和平有非常強烈的使命，都珍惜台灣得來不易的民主自由，這也是我們兩位所屬的民進黨，數十年的堅持和奮鬥目標」。

蕭美琴直言，台灣現在面臨的國際環境更複雜，包含全球地緣政治挑戰、許多全球性跨國性議題的挑戰，也面臨全球經濟結構的轉型，如何確保台灣持續在全球經濟和供應鏈當中扮演關鍵角色，維持台灣強盛的經濟、競爭力，是他們未來共同努力目標。

蕭美琴強調，台灣經濟實力要壯大，接軌國際是必要的，她相信以她過去的經驗和歷練，以及在華府建立、非常深厚的合作夥伴關係，未來會繼續協助賴清德壯大台灣實力、結交更多國際友人。