台灣大選｜選前黃金周　藍綠白陣營齊聚高雄造勢拉票

撰文：林芷瑩
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【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】2024台灣大選倒數6天，今日（7日）是選前最後一個假日，藍綠白總統候選人同在高雄舉行造勢大會。

國民黨總統候選人侯友宜今日（7日）在高雄舉行造勢大會，活動下午4時準時開始，現場2萬張座位已被支持者坐滿，部分人需要站在路邊觀賞。下午5時22分，侯友宜在台北市長蔣萬安、黨主席朱立倫陪同下進場；主持人表示，現場已超過12萬人。

除了蔣萬安、朱立倫，本場造勢大會還邀請了前總統馬英九、桃園市長張善政、立法院前院長王金平等人到場，曾任高雄市長的韓國瑜也現身支持侯友宜。侯友宜預計晚上7時許會到瑞豐夜市拉票。

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2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜　中美角力下三角戰

民進黨晚上6時許在高捷鳳山西站旁舉辦「團結選前之夜」，蔡英文、行政院前院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁都到場，賴清德、蕭美琴壓軸登場。

民眾黨的造勢大會晚上6時在鼓山區神農路舉行。柯文今早開始在高雄開車掃票，傍晚先後到駁二商圈及瑞豐夜市拉票，晚上將與副手吳欣盈合體現身造勢大會，不分區立委候選人黃珊珊、黃國昌也會到場宣講。

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