台灣總統大選2024︱若賴清德成「台灣版澤連斯基」　怎麼辦？

台灣大選還有一周投票，目前看，如果沒有意外或「棄保」發生，國民黨勝的希望渺茫，民進黨贏的可能極大，民眾黨沒有勝選機會。有極大可能，賴清德會以4成左右選票，成為繼蔡英文之後的下一任台灣領導人。

2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

一個才四成民意支持的政治人物當選肯定不符合「少數服從多數」的基本民主精神，也能反映出多數台灣選民對民進黨繼續執政的不信任態度。但是因為台灣選舉的制度設計，這種情況並不讓人意外。

而賴清德這個人中美台都知道，他是個遠比蔡英文更激進、更富政治冒險精神的「台獨工作者」。他從不避諱自己的台獨立場和目標，甚至連美國拜登政府都擔心他當選後會不會在台獨路上爆衝，把美國拖下水。

美國是把台灣當成牽制中國的棋子使用，肯定不樂見與大陸關係淵源深厚的國民黨執政，但是他們也不希望上來一個像陳水扁那樣不受控的人，因為那會帶來戰爭風險，搞不好會讓美國徹底失去這枚棋子。

為打消選民和美國疑慮，目前看賴清德還是在收斂自己，他承諾會延續蔡英文路線，依中華民國憲法和兩岸人民關係條例處理兩岸事務，不會宣佈台灣更名獨立或更改國號。但是，政治人物的承諾從來都是不靠譜的，有三種情況必須提前考慮：

第一，賴清德上任後會不會修改憲法或法律，或像當年阿扁那樣，在內政無措面臨民眾倒台壓力下，為轉移視線，重拾阿扁的激進台獨主張，策動公投搞法理台獨？

1月7日，民進黨高雄造勢大會。（賴清德競選辦提供）

第二，賴清德會不會祭出更徹底的「去中國化」動作，斬斷與中國大陸的歷史文化聯結，同時輔以外交動作，強化美日澳等的政治與軍事聯繫，大力推進實質台獨，給中國外交和國際交往帶來重大挑戰？

第三，中國大陸的對台時鐘已經從「反對台獨」向「推進實現國家統一」邁進，在勢必更激烈的「統獨鬥爭」中，兩岸會不會擦槍走火？或者賴清德在「統」的壓力下，會不會鋌而走險玩出什麼冒險動作？

如果這幾種情況發生，就算賴清德目前沒有做「台版澤連斯基」的打算，到時候他也必然會成為「台灣版澤連斯基」了。如果出現這種情況怎麼辦？中國大陸有沒有局面惡化到最壞情況下果斷出手且一擊必得的勝算？

如果這種情況發生，千萬不要認為美日不會介入。美日雖然不樂見台海開戰，擔心把自己拖進戰爭，但是這個擔心也恰恰說明，台海如果開戰，美日軍事介入的可能是存在的。

美日不會坐視台灣這枚棋子白白丟掉，必然做出相應舉動，像在烏克蘭那樣進行大規模軍事援助，並扶持屆時在台灣執政的賴清德政府做戰爭代理人與大陸進行軍事對抗，是最低層級的介入力度。

屆時中國如何頂住美日介入壓力，同時在儘可能短的時間內、以最小成本解決麻煩，不給賴清德成為「台灣版澤連斯基」的機會，是必然要面臨的一大挑戰。