台灣大選｜未選先判？台國安料北京不會立即對台大規模軍事施壓

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】今屆台灣大選將於1月13日舉行投開票，選舉結果勢將牽動台海情勢。台灣國安人士在一場簡報會上研判，無論選舉結果如何，不認為選後北京就會有大規模及高強度的軍事施壓，或以操作台灣的內政議題擴大朝野對立與矛盾，及在國際上孤立台灣、打擊新領導者及團隊信心為主。



綜合台媒「中央廣播電台」、《自由時報》等報道，該國安人士研判，北京將聚焦操作台灣內政矛盾議題，「這在國際上對中國的反彈會比較小一點，風險也會比較小一點」，「讓現在的政府以及下一個上任的政府，不管是誰，都面臨國內衝突環境」。

中國人民解放軍被指時刻備戰台海戰爭，但北京仍期望通過和平手段完成統一。（新華社）

此外，該國安人士認為，北京也將以「民主協商」為主軸，拉攏較屬意的台灣政治人物，邀其前往中國大陸訪問，並搭配經濟制裁、經濟脅迫的方式，製造台灣政府無能形象，迫使新任總統在就職時便面臨最大的混亂與壓力，試圖改變新任總統就職演說方向。

最後，國安人士研判，不論今屆台灣大選是由哪個政黨贏得執政權，北京都不會停止施壓，只是程度與方式的差異。至於北京過往對於台灣新選出的總統多會先「觀其行、聽其言」，這次則可能會與以往不同，因為就北京的角度來說，他們已將執政黨的候選人定性、定調。