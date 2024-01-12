台灣大選2024｜解放軍「武直10」攻擊直升機選前越台海中線

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】台媒《中時新聞網》報道，臉書軍事粉專Taiwan ADIZ 9日發布臉書，稱當日上午9點多發現解放軍攻擊直升機PLA WZ-10飛越台灣海峽中線，於澎湖群島11點鐘方向盤旋。台灣中華戰略學會副研究員陸文浩指出，台灣總統大選投票日將近，解放軍「武直-10」此舉引發高度關注。資料顯示，「武直-10」為大陸民間稱呼，航空工業軍用直升機原名為「直-10（Z-10）」。



2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

據悉，「武直-10」是由昌河飛機工業公司與哈爾濱飛機製造總公司共同負責研究及發展，據內網《環球軍事研究中心》報道，其估算數據為長度14.15公尺；旋翼直徑：13.0公尺；高度：3.85公尺；空重：5540公斤；載重：7000 公斤；可用載重：1500 公斤；最大起飛重量：6000 公斤；發動機：2×WZ-9渦輪軸發動機；每個1000kw（1340 shp）性能：最高速度：300+km；巡航速度：270+ km/h。

解放軍攻擊直升機「武直-10」。（台防部提供）

根據公開消息，解放軍「武直-10」攻擊直升機於去年5月10日首度越過了海峽中線，且越過了約900公尺，並獲得台灣軍方證實。當時台媒TVBS報道稱，過去解放軍都是遣派快速戰機越過台海中線，出動慢速的直升機越線屬罕見。

內媒《網易》日前分析，「武直-10」為中型攻擊直升機，與美國使用的重型攻擊直升機阿帕契最先進型AH-64D相比，還有一段距離。該文也直言，「武直-10」要追上阿帕契，需要大功率引擎，並進一步改進。

分析文章寫到，目前解放軍「直20」列裝，說明10噸級直升機發動機技術已經實用化，重型武裝直升機的研發條件已經具備，至於中國是否有這個級別武裝直升機的裝備可能，就要看未來軍事戰略是否存在需求。