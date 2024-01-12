台灣總統大選｜選前敏感時刻！美航空母艦卡爾文森號近日行經台灣

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】《中時電子報》報道，日前結束菲律賓訪問、並和菲國海軍在南海展開聯合巡航的美國航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson），近日將北上航行經過台灣附近。台灣將於明日（1月13日）舉行台灣總統大選，美艦在此敏感時機行經台灣附近，引發各界揣測。



據了解，美國海軍卡爾文森號航空母艦近日將通過台灣附近，但並沒有明確指出將自南向北穿越台灣海峽，或是由台灣東部外海北上。中華戰略學會資深研究員張競在社交平台臉書的貼文，「Welcome, USS Carl Vision ……不要認為這個是在幫誰助陣，更不要認為是在幫誰撐腰，這個航艦戰鬥群，就是正常航行通過水道，前往打算要去的海域，可不是來湊咱們選舉的熱鬧⋯⋯⋯。」

美國海軍航空母艦卡爾文森號。（Facebook@USS Carl Vinson (CVN 70)）

美國海軍與菲律賓海軍1月3日和4日兩天，在南海舉行兩國軍方在2個月內的第2次聯合巡航。該巡航代號是「海上合作行動」（MCA），歷時2天。菲律賓海軍出動了4艘艦艇，而美國印太艦隊也出動了4艘艦艇，其中包括卡爾·文森（USS Carl Vinson）號航空母艦。聯合巡航於4日結束，美國艦艇隨後停靠馬尼拉港進行對菲律賓的訪問。

另據英媒報道，美國總統拜登計畫在台灣選舉結束後，派遣前副國務卿斯坦伯格（James Steinberg）以及共和黨的前國家安全顧問哈德利（Stephen Hadley）里等人率領一個代表團訪問台北。

美國總統拜登。(REUTERS)

針對美代表團選後擬訪台，郭正亮11日在《國民大會》節目中表示，這不是官方，是卸任的高階兩黨官員，這兩人都很有份量。郭正亮指出，葛萊儀（Bonnie Glaser）等三個學者說過，如果賴清德當選，要凍結台獨黨綱。郭正亮認為，這個代表團來了可以說是美國支持台海穩定。

郭正亮認為，美國不會單純全力支持民進黨，「一般人不會這樣解讀，美國應該是要穩住台海局面，這樣會比較中性一點。」