台灣大選｜柯文哲：台人不接受一國兩制　相信自己比信習近平安全

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】今屆台灣大選將於1月13日舉行投開票，民眾黨總統候選人柯文哲於選前一天（12日）偕副總統候選人吳欣盈召開國際記者會。柯文哲表示，台灣絕對不是香港，如果一國兩制是指香港模式，「在台灣沒有市場，台灣人民不會接受」，重申九二共識在台灣已污名化，寄望兩岸交流不要拘泥於名詞堅持。



根據柯文哲競選陣營資料，今場記者會共吸引超過160家中外媒體、312人與會。



2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

柯文哲致詞時表示，台灣過去零星的第三勢力，因選舉制度不利於小黨發展，都在一段時間後泡沫化，「這次民眾黨是台灣第一次出現代表第三勢力，不但與傳統的藍綠兩黨分庭抗禮，更是執政黨最強力的挑戰者」，柯文哲預期三個主要政黨選後在台立法院席次均不過半，宣示民眾黨將在立法院扮演關鍵力量，發揮監督制衡的功能。

柯文哲強調，民眾黨會在勝選後秉持初衷與理念，致力創造「社會和諧、政黨和解、兩岸和平」，用繁盛的經濟和軟實力，讓台灣成為世界的焦點。

有外媒現場提問柯文哲，如何評估一國兩制的香港，以及未來與中國交流如何處理香港的狀態。柯文哲答稱，台灣與香港不同，台灣有自己的政府、軍隊和財務系統，香港是英國殖民地轉為中國範圍的情況，「台灣絕對不會是香港」。

柯文哲表示，如果一國兩制是指香港模式， 可直接告訴北京，「在台灣沒有市場，台灣人民不會接受」。至於馬英九日前稱「兩岸關係須相信習近平」，柯文哲則輕描淡寫回道，「相信自己比較安全」。

此外，外媒聚焦兩岸問題和九二共識，詢問柯文哲若當選如何處理台灣與中國的關係？柯文哲回應指，九二共識在台灣已經污名化，台灣人不管內容如何，只要聽到這名詞就不高興。柯文哲主張，認為應試著跟北京溝通，兩邊交流的內容比名稱更重要，不要拘泥於名詞堅持。

柯文哲指出，跟中國交流分3個層面，第一是宗教、旅遊、文化，這沒有爭議可先恢復；第二則是經濟，涉及雙方談判；第三是政治，但這階段有點困難。

柯文哲舉美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說法為例，「可以合作的時候合作，需要競爭的時候競爭，必須對抗的時候對抗」，「若美國對中國採取這種國家戰略，台灣跟中國的國家戰略也採用這種方式就對了」。

柯文哲指出，當前民進黨政府的問題是，可以合作時卻對抗，國民黨的問題是，必須對抗時也想合作，因此造成這兩個政黨處理兩岸關係無法得到主流民意支持。

柯文哲表示，他會在穩固與美國關係的基礎上，表達願意與中國大陸溝通的態度，但沒有人把國安寄託對方善意之上，應同時做足嚇阻與溝通；柯文哲主張先有交流才有善意、有善意才能增加更多交流，最起碼避免擦槍走火、降低風險。