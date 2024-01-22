高雄現5死倫常命案　28歲夫妻疑因經濟壓力輕生　與3幼子陳屍屋內

高雄新興區一棟大樓的出租單位21日（周日）晚間傳出一家五口的5死命案，現場發現一個炭盆，初估研判是輕生。一對28歲夫妻疑似不堪經濟壓力，帶上3個3歲至7歲的孩子走上絕路。



台媒報道指，據初步了解，28歲袁女在「八大行業」上班，疑似有經濟壓力問題，21日晚間因為沒有去上班，同事聯繫不上人因而報案。警方21日接獲報案前往涉案單位，因已無法聯繫上袁女，由消防救護人員前往破門。

警員及消防員開門後發現袁女與其28歲林姓丈夫，以及7歲、6歲、3歲的幼子全倒在床上，家中門窗緊閉，一旁則發現有炭盆，經確認屋內人員已無生命跡象。警方鑑識人員到場採證，確認並無外力介入。

求助網站和熱線：

【即學2分鐘靜觀呼吸放鬆法】踢走沮喪、憤怒、焦慮

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288

基督教家庭服務中心恬寧居24小時熱線：2381 3311；https://serenecourt.cfsc.org.hk