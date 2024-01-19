金紫荊廣場情困女子墮海　救人深圳大學生現身：相信換誰都會去做

1月18日凌晨1時許，一名23歲內地女子與一名本地男友人在博覽道東金紫荊廣場一帶逗留。其間女事主疑感情問題不開心，趁友人走開時突然跳海企圖自殺。附近一名青年見狀和他的兩個同行朋友，立即拋下救生圈和報警，該女子後順利獲救。



三名青年見義勇為的事情也引發關注，內媒18日晚間找到這三位為善不欲人知的深圳大學大三學生，他們分別是土木與交通工程學院2021級何金淼、土木與交通工程學院2021級溫建彬、電子與資訊工程學院2021級王皓霖。



內媒指出，事發時他們正等候返深的車。目擊突如其來的女事主絕望一躍，他們迅速採取行動，才有了這場成功的緊急救援。



3名男生溫健彬（後排）、何金淼（前排右）和王皓霖（前排左）認為今次救人實屬小事。（陳永武攝）

據此前報道，他們一行三人來自深圳大學，目前就讀三年級，相約遊港一日半。案發時，他們通宵等候，待早上有車始返回深圳。其間目擊女事主墮海後呼救，於是拋下救生圈，隨後由救援人員救起，女事主獲救時痛哭。對於今次救人經歷，受訪男生形容：「做一個唔留名嘅人就得啦…好簡單嘅事。」

對於此次見義勇為，何金淼表示，在當時緊張的情形下，自己腦子裡唯一的想法就是趕緊把人救上來，沒有想那麼多。他表示，對當事人成功獲救自己感到非常欣慰及欣喜，更感謝幸虧有迅速出警的警察們以及趕來幫忙的其他群眾，因所有人的努力才挽救了一個鮮活的生命。

何金淼表示，在當時的情形下，他相信無論是誰都會對其施以援手，「我們只是做了我們內心所想且應該做的事，而我們獲得的滿足感也是前所未有的。這件事也令我感觸頗深。希望所有人都對這個美好的世界保持熱愛和眷戀，這個世界總有一些美好值得期待。」

事發影片：

「看到女生被救上來，懸著的心終於放下了」，溫建彬表示，自己第一次經歷這種事情，十分慶幸最後大家都平安無事。王皓霖也表示，「我相信換誰都會去做的，非常欣慰她是安全的。」

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