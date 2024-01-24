台灣大選｜總統選舉三連敗史無前例　彭博：國民黨面臨攸關性危機

台灣大選落幕，國民黨雖然拿下立法院最多席次，但依然未能奪回執政權，史無前例連續第3次總統選舉失利，也造就民進黨打破八年即政黨輪替的魔咒。對此，彭博周三（24日）報道指出，此次總統大選失利導致國民黨在台灣第一次總統直選投票的28年後，面臨了攸關性危機（crisis of relevance）。



報道稱，選前國民黨把勝選希望寄託予說服選民，他們致力於台灣利益而非北的利益。然而，這個核心論述卻在投票日前短短幾天，被國民黨自身削弱：接受外媒專訪時，前總統馬英九直言，無論台灣如何自衛，都永遠無法抵禦與中國大陸的戰爭，「也永遠無法獲勝」。這番話意指台灣的抵抗太過無能為力，重挫國民黨所傳達的訊息。儘管總統候選人侯友宜旋即表示他的主張不一樣，馬英九也據傳未受邀參加藍營選前之夜造勢活動，但選民最後仍不為所動。

彭博認為，這凸顯了這個台灣歷史最悠久政黨內部的危機，即如何一方面吸引日益與對岸劃清界線選民的青睞，同時又能讓黨內支持統一的保守派滿意。

學者認為，國民黨尚未弄清楚要如何走進新的意識形態基礎。（國民黨提供）

台灣政治大學選舉研究中心研究員蔡佳泓表示，國民黨有「親中」問題，他們可以本身較為了解中國來與其他政黨作出區隔，但大陸在世界上愈來愈具脅迫性且不受歡迎，成為國民黨輸掉總統選戰的原因。美國麻州史密斯學院政府學助理教授紐蘭德（Sarah Newland）則認為，國民黨尚未弄清楚要如何走進新的意識形態基礎。

另外，前國民黨立委許毓仁表示，國民黨可以藉這次選舉失利來自我審視，如果國民黨能夠從內部改變，「這次失敗不一定是壞事」。他進一步解釋，這並不意味著國民黨必須與中國大陸斷絕關係，但就需要提供更有說服力的論述，展現出其在有關議題上是一個值得信賴的政黨。