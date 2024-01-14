韓國瑜強勢回歸立法院　獲國民黨力推選院長　柯文哲：要開會討論

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】國民黨前高雄市長韓國瑜為港人熟悉，他在這次大選中在國民黨不分區立委提名名單排名第一，順利重返立法院。國民黨表示，會尋求在野合作，共推韓國瑜選立法院長。



2019年3月，韓國瑜訪港。（洪嘉徽攝/資料圖片）

國民黨2024競選發言人凌濤13日晚間表示，未來的戰場在立法院，國民黨希望讓不分區立委第一名韓國瑜競選立法院長，繼續帶領在野力量監督民進黨。

凌濤也表示，國民黨未來在立法院仍要尋求在野合作，除了無黨籍立委之外，也會與民眾黨合作。凌濤說：「基本上我們希望在接下來2月1日的國會龍頭選舉，我們不分區立委第一名韓國瑜，我們希望他有機會帶領國會監督在野力量，嚴格要求民進黨荒腔走板的執政。」

立法院三黨均不過半，民眾黨成為關鍵少數。對於未來民眾黨是否支持韓國瑜當立法院長，民眾黨總統候選人柯文哲13日晚上回應稱，他與韓國瑜私人交情是一回事，但民眾黨非一人政黨，而是集體決策，這是這幾天要開會解決的問題。

在2024年大選，民進黨雖然贏得總統大選，但在立法院113席中僅拿下51席，國民黨則奪下52席、台灣民眾黨在不分區獲得8席、時代力量沒有席次，呈現「三黨不過半」局面。

2024立委選舉最終結果出爐，國民黨共搶下52席，民進黨共拿到51席，民眾黨共獲得8席。此外山地原住民立委當選人無黨籍高金素梅及苗栗縣第1選區當選人陳超明皆被視為泛藍陣營，因此泛藍陣營總共奪下54席。

韓國瑜過往當過3屆立委，在2018年的台灣地方選舉中在綠營重鎮高雄贏得市長一位，曾掀起「韓流」。2020年，韓國瑜代表國民黨參選台灣總統，挑戰連任的蔡英文，最後落敗，其後更被罷免高雄市長一職。