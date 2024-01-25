遊台注意｜長榮航空機師預告2階段罷工：農曆春節和清明連假發動

台灣機師工會25日召開理監事會，決議提前公告長榮航空分會兩階段罷工警戒區段，分別在2月7日至18日，及3月30日至4月7日，意即農曆春節或清明連假。



機師工會指出，由於長榮航空資方於24日地方及中央主管機關召開的協商會議中，仍未能針對工會訴求提出任何對案以進行實質協商，機師工會就有關長榮分會與長榮航空間之勞資爭議，決議於勞資雙方針對工會訴求尚未達成最終協議前，提前公告以下兩段罷工警戒區段，若協商未果，工會將於兩段罷工警戒區段發動罷工。

機師工會今召開理監事會，決議提前公告長榮分會兩罷工警戒區段，分別在2月7日至18日，及3月30日至4月7日，也就是農曆春節或清明連假。（Facebook@EVA Airways Corp. 長榮航空）

工會補充說明，為考量讓預計搭乘長榮航空之消費者及旅客，得以提前準備備案因應，因此提前公告兩罷工警戒區段，於此兩區段內之罷工行動，工會將會於罷工行動開始24小時前於機師工會官方網站上，針對罷工開始時日等相關資訊進行明確公告。

同時，機師工會理監事決議，近日內將對工會內部長榮分會會員進行至少兩至三次「罷工演練」，以確保會員得以在工會發動罷工時，於最短時間內、精準配合工會指令。

機師工會強調，工會並未放棄於正式罷工前與長榮航空資方進行實質協商，並尋求達成協議與共識的任何可能性與空間，原預計於1月31日召開之協商會議，只要長榮航空資方於30日前針對工會訴求提出明確對案，工會仍將出席參與實質協商。