長榮最靚機師王馨曝光　身分被起底竟是前AKB48成員｜多相

長榮空姐「薑咪」25日在FB曬出她認為「公司內最正女機師」，網友意外發現該名女機師名為王馨，粉絲數高達7.5萬人，更曾是女團AKB48台灣團的研究生。



薑咪在FB上發文並曬出與女機師的合照，內文開頭提到，自認為公司最正的女機師，做人客氣，身材超好。

網友認出機師竟是前AKB48成員王馨 粉絲數比薑咪還要多幾倍（點圖放大看王馨的照片）：

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尤其她認為女機師的抗壓性要非常高：「曾跟一個男機長聊過，他覺得女機師有男機師沒有的特點，她們前瞻性很高很會預知後面會遇到的事，細心處理、解決，反正就是很帥。」可惜的是已「名花有主」。

文章曝光後，立刻吸引2.3萬人按讚，眾人紛紛留言「帥氣又美麗」、「好帥氣啊」、「美！」、「她以前開A330-300，現在改開777-300ER/777F，而女機師的領巾已經走入歷史，改為領帶！」、「好帥呀！是我的夢想啊」、「這一定要來支持」、「女機長很專業很厲害」、「好厲害！而且很有氣質耶」。

點圖放大看空姐網紅薑咪的照片：

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事實上，有眼尖網友解答，這位女機師本名叫做王馨，IG上擁有7萬多人追蹤的網紅機師，更曾是AKB48台灣團的研究生，現在主要分享穿搭、機師生活短片和夫妻生活點滴。

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