遊台注意｜長榮航空機師不罷工　勞資達4項共識包括調整薪酬津貼

長榮航空機師宣布不罷工。桃園市機師職業工會（下稱機師工會）與長榮航空昨日（28日）達成四項共識，包括長榮航空允諾調整薪資、外站津貼及不直接聘用外籍駕駛為正機師；機師工會則允諾，在2026年5月31日前將不再就上述三項勞資爭議標的發動爭議行為。



長榮航空機師原擬在今年2月7日至18日（農曆新年）、3月30日至4月7日（清明連假）發動罷工。機師工會、長榮分會與長榮航空昨天針對勞資爭議逐項達成協議。

首先，於長榮航空公司去年底所宣布的調薪外，公司同意於本薪及職務津貼項目，再行調漲飛行員正駕駛每月13,500元（新台幣，下同）、資深副駕駛每月11,000元、副駕駛每月10,000元。此外，公司亦同意調整副駕駛與資深副駕駛之年度晉薪薪級上限。

其次，有關外站津貼部分，公司允諾將定期檢視，並儘速於上半年度進一步調漲。第三，公司同意不直接以正機師身分進用外國籍機師。除非營運上有特殊需求始能聘僱，然申請程序上須經勞動部與交通部民航局依法實質審查。

第四，機師工會同意自勞資雙方簽署協議生效日起，至2026年5月31日止，不再就上述三項勞資爭議標的發動爭議行為。

長榮航空表示，公司秉持開放的態度，持續提出可行方案與機師工會協商，最終雙方達成共識，並重申公司照顧員工的初心從未改變，近年亦不斷提高員工待遇與福利，未來將持續增進員工的薪資福利，期盼在勞資雙方和諧氣氛下，共同努力繼續提供旅客最安全、最優質的航空服務。