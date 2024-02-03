美國軍事援台項目曝光　人攜式刺針導彈已撥交台北防衛部隊運用

美國在2023年度《國防授權法案》通過無償提供軍事援助台灣，雖然台灣軍方並未對外公開及證實究竟有些項目及數量，但內部早已傳出各項軍援裝備項目，並且已在去年分批運抵台灣，台媒報道，有關美國軍援的人員攜行式刺針導彈，已有部分運交台灣，並且優先部署在台北防衛圈，由憲兵丶海軍陸戰隊及陸軍特戰部隊運用。



台媒《自由時報》援引相關人士說法報道，指台灣海軍統籌建案向美國採購500枚「人攜式短程防空導彈」，其中250枚配屬陸軍、250枚供海軍陸戰隊或部分艦艇兵使用，預計2025年以前全數交貨，這批導彈主要供志願役官兵組成的主戰部隊操作。

根據台防部預算書揭露，陸軍司令部計畫籌購人攜式短程防空導彈（刺針導彈）250枚、發射系統108套及敵我識別器108套；海軍司令部籌購刺針導彈250枚、發射系統70套及敵我識別62套。

美國FIM-92肩托式刺針導彈。（美國防部網站）

對於同樣是採購250枚人攜式刺針導彈，為何陸軍買了108套發射系統，而海軍僅買了70套發射系統？台防部戰規司長李世強去年10月在立法院國防委員會答詢時表示，人攜式刺針導彈的發射器，可以發射復仇者導彈系統以及雙聯裝刺針導彈系統所使用的導彈，陸軍為了增加戰術運用彈性，所以採購的發射器比海軍多。

報道指稱，有關美國以軍事援助名義無償提供給台灣的軍事裝備項目，在台灣軍方內部傳出，包括：1000挺M240 B型排用機槍的槍枝彈藥丶8萬套美軍現役戰鬥個裝、個人攜行式刺針導彈，以及繫留式氣球系統（浮空器）丶岸置型魚叉導彈的訓練系統等。

另對於外電曾報導美方可能以軍事援助名義，先提供4架MQ-9A高空無人機，報道指軍方人士語帶保留，僅表示MQ-9系列的高空型無人機，偵蒐所得的情資必須搭配地面即時接收站等系統功能才是全套的裝備。

美軍MQ-9「死神」（Reaper）無人機。(REUTERS)

該軍方人士並且透露，部分美國軍援裝備已分批運抵台灣，同時撥交給相關部隊使用，美軍現役戰鬥個裝會優先撥交給主戰部隊，而M240 B型排用機槍用途甚廣，除了單兵使用外，也可架設於直升機、戰車、裝甲車或小艇上。台灣陸軍、空軍、海軍陸戰隊及海委會海巡署皆有採購，當作M60A3、CM11戰車，以及M1A2T戰車同軸機槍，黑鷹通用直升機亦使用這款槍械作為自衛武器。