海漂死豬證含非洲豬瘟病毒　台金門縣暫停一星期豬隻及其產品外輸

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-04 21:38

台灣的非洲豬瘟中央災害應變中心在周二（4日）晚上表示，本月1日金門出現的一隻海漂死豬，採檢送驗確定與中國大陸的非洲豬瘟病毒株一樣，並將即日起一星期，暫停金門豬隻及其產品輸到台灣本島及其他離島，以確保產業安全。

應變中心指出，農委會動植物防疫檢疫局於本月1日下午接獲通報，有民眾於烏沙角岸際發現一隻疑似豬隻屍體。防檢局隨即聯繫金門縣防疫所派員趕赴現場了解，並採集檢體後，將豬隻屍體就地焚燒掩埋，同時對周邊區域徹底消毒，檢體則送農委會家畜衛生試驗所檢驗。

農委會防檢局副局長徐榮彬補充指，相關檢體經畜衛所，以聚合酶鏈反應（PCR）檢測後，確認對非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應 ，並且基因片段序列的分析結果顯示，與中國大陸的非洲豬瘟病毒株基因片段相似度100%。

徐榮彬指，金門縣非常接近福建省及廈門市，且臨近九龍江等出海口，偶有發現死亡豬隻伴隨垃圾漂至金門縣沿岸。因應本次個案，金門縣政府已對與豬屍接觸的人員、車輛、器械徹底消毒。此外，豬隻屍體發現地點半徑3公里內只有一間養豬場，訪視後未發現異樣，豬隻狀況良好。

應變中心統計，目前海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例至今共16宗，其中金門縣13宗、連江縣2宗及新北市1宗。

（綜合報道）