台「國安」少將醉酒當街強吻女子路邊親不停　部門震怒下令嚴查

據台灣TVS新聞今日（5日）報道，該媒體接獲爆料者提供的影片發現，台灣「國安局」特勤中心少將謝靜華近日酒後在路邊強吻一名帶著口罩的女子。更離譜的是，謝靜華後來直接扯下女子口罩，嘴對嘴直接輕吻。雖然該女子一度反抗，最後也跪地與謝靜華輕吻。影片畫面曝光後，身兼特勤中心指揮官的安全部門局長蔡明彥震怒，立即下令嚴查。



報道稱，謝靜華酒量不錯，下班後會小酌兩杯。然而日前卻不顧形象，與友人餐敘飲酒後，竟蹲坐在餐廳附近的廣場路邊休息，一名疑似與他同行的扎馬尾、戴口罩的女子蹲下細心照顧他。

喝醉的謝靜華突然用手抓住這位馬尾女子的脖子開始強吻，後來還扯下對方口罩，開始嘴對嘴親吻，兩人熱吻畫面被路人全程拍下。

報道稱該女子並非台灣安全部門人員，該聚餐也並非公事，謝靜華此事屬於個人行為。不過，台灣安全部門獲悉後仍相當震驚，下令嚴查，並表示如有違法情況，將移送法辦。

據介紹，謝靜華在賴清德2020年當選台灣地區副領導人後，被賴清德從特勤中心、台當局防務部門與台灣當局領導人辦公室侍衛室挑選出來，擔任他的警衛室主任一職，並在2021年元旦晉升少將。謝靜華外語能力很強，曾被派到美國「黑水公司（Blackwater）」接受訓練，擁有「國際保鑣證照」，是保護台灣地區正副領導人的「核心成員」。