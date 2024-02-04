香港契爺打賞台灣網紅5萬求愛被拒　跨海告欺詐　法院判決大反轉

台灣法官認為「難認有不法意圖」！台灣直播主「依梨」在直播平台上小有名氣，但日前被打賞她的多金港男指控欺詐，表示她說公司有禁愛令，若想交往要付百萬（台幣，下同）幫贖身。



據苗栗地院的判決書資料，被告「依梨」本姓謝，先前在自己當直播主的直播平台上，認識香港籍的原告張姓男子，雙方互動良好，張男也透過各種管道，短時間就打賞了謝女20多萬台幣（折合約港幣5萬），張男指控後來他說想要交往，謝女卻說「公司有禁愛令」、「如果想跟寶寶走下去的話，勢必要賠償給公司贖身金，毀約費用要賠償新台幣100萬元（折合約港幣25萬）」等語句，張男覺得受騙了，心有未甘上網爆料。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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謝女看到爆料文，也上網直接回覆他：「如果沒有衡量自身經濟狀況，不要donate（打賞）我」，張男因此跨海提告謝女詐欺，檢察官調查全案後，發現張男雖然沒有真的匯1百萬台幣給謝女，但仍依涉犯「詐欺取財未遂罪」起訴謝女，不過全案在苗栗地院有了大轉折。

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法官審閱相關證據、供詞，發現謝女的公司並沒有「禁愛令」、「贖身金」等規定，不過檢視雙方對話紀錄，被告的意思是若不從事直播的工作，會違約要賠117餘萬台幣（折合約港幣29萬）的違約金，「主觀上難認有不法意圖，也難以與詐欺取財罪相繩」，最後判謝女無罪。

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