美國會保衛台灣？特朗普：台灣搶走美企「這優勢」網民無限解讀

美國總統拜登上台執政後曾多次宣稱要「保衛台灣」，白宮幕僚團隊則數次急忙出面「滅火」。如今，隨着美國前總統特朗普再度成為下一任總統的熱門人選，他近日受訪時一段關於台灣問題的最新言論，也受到外界的關注。



圖為2024年1月21日美國前總統、共和黨總統參選人特朗普在美國新罕布什爾州羅切斯特（Rochester）出席新罕布什爾州共和黨初選選前集會。（Reuters）

據美媒《新聞周刊》（Newsweek）當地時間1月21日報道，特朗普在霍士新聞台將於1月28日播出的「周日早間未來」節目中接受了訪問，主持人向其詢問——如果再次入主白宮，美國是否會幫助「保衛台灣」，即使此舉意味着將於中國大陸「開戰」？

對此，特朗普表示，站在「總統」的立場是無法說出心中所想，因為一旦說出，談判時將處於不利位置。隨後，他話鋒一轉又說，「台灣確實搶走了我們所有的晶片生意」，「我們過去所有晶片都是自己製造，現在90%的晶片都是在台灣製造……記住這點，台灣很聰明、很巧妙地奪走了我們的生意，我們早該阻止了。」

對於特朗普的這番回答，《新聞周刊》指出，這位美國前總統拒絕給出一個明確的答案，但他卻確實表達了對於所謂「台灣搶奪美國半導體產業」的不滿。

圖為2024年1月21日美國前總統、共和黨總統參選人特朗普在美國新罕布什爾州羅切斯特（Rochester）出席新罕布什爾州共和黨初選選前集會。（Reuters）

此外，《新聞周刊》引申解讀成，這是特朗普在暗示美國不應在中國大陸「入侵」台灣時「幫助」台灣。報道聲稱，在社交媒體X平台（原推特平台），許多人也將特朗普的言論解讀為「作為總統（的他），不會讓美國來援助台灣」，這引發了一系列激烈的反應。

比如，有人質疑特朗普針對台灣晶片產業的這番說法，另一些人則認為他的對華立場「軟弱而虛偽」，因為特朗普此前一直揚言要對抗中國在全球經濟和政治上的影響力，並將「抗中」作為自己設置的關鍵議題。

「對不起，唐納德・特朗普，台灣沒有偷走美國的晶片業務。」美國德國馬歇爾基金會「印太項目負責人」、華盛頓的智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）在X平台發文聲稱：「台灣要小心了。」

另外，也有一些網民質疑，為什麼要由美國來決定台灣問題？一位網民就表示，「這不關美國的事」。

《新聞周刊》提到，實際上在去年9月，當時特朗普在接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時，也曾表達了和現在類似的立場。他說，自己不會像拜登那樣作出「出兵保護台灣」的承諾，並稱「只有愚蠢的人才會那麼做」。「因為一旦我表態了，我就泄露了（選項）——你知道的，只有愚蠢的人才會那麼做。」

圖為2024年1月21日美國前總統、共和黨總統參選人特朗普在美國新罕布什爾州羅切斯特（Rochester）出席新罕布什爾州共和黨初選選前集會。（Reuters）

近年來，美國總統拜登數次公開表態將「武力護台」，被認為打破了美政府一貫的「戰略模糊」政策。但每次事發後，白宮官員都會緊急「滅火」，澄清美國對台政策沒有改變。

2021年8月，在美軍慌忙撤出阿富汗的同時，拜登接受採訪時曾聲稱「台灣和阿富汗情況不同」，被認為是「防衛台灣最清晰表態」。

兩個月後，拜登2021年10月接受美媒採訪時又稱，美國將會「保衛台灣」。當主持人追問「如果中國大陸『進攻』台灣，美國會保衛台灣嗎」，拜登給出了明確肯定的回答，並稱美國有這麼做的承諾。

2022年5月，拜登任內首次訪問日本時，再度妄稱美國有「保衛台灣」的承諾。

在2024年台灣地區兩項選舉結束後，美國總統拜登第一時間表示「我們不支持『台灣獨立』」。對此，國台辦發言人陳斌華1月17日在例行新聞發布會上答問表示，我們注意到美方有關表態。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係中最重要最敏感的問題。無論是在峇里島還是在三藩市，拜登總統多次表示堅持一個中國政策，不支持「台獨」，不支持「兩個中國」「一中一台」。希望美方將上述表態落到實處。

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