蘇起：｢華獨降、台獨升｣　兩岸關係現狀將在賴清德任內game over

曾在馬英九政府時期的擔任國安會秘書長的蘇起6日接受廣播節目專訪，認為目前兩岸關係現狀的「常態化」可能性已經不高，而且應該在4年或5年之內「Game Over」，不可能超出總統當選人賴清德未來的任期，同時預判北京會透過「以戰逼談」手段，迫使台灣坐下來談判。



蘇起指出，未來兩岸出現「南海撞機化」的可能性很大，由於北京片面修改M503航線，台海發生空中或海上的意外事件可能性會變得很大，因此「南海撞機化」可以解讀為對岸「以戰逼談」，雙方必須坐下來談判的可能性非常高，希望兩岸不要經過衝突，直接對話。

「華獨降、台獨升」增北京壓力

蘇起指出，現在在台灣內部的「中華民國獨」比例已經降低，「台灣獨」的比例愈來愈高，自認台灣人不是中國人達到三分之二，照這個趨勢下去，從北京的角度來看，處理台灣問題的壓力會更大。

蘇起認為，台灣應透過與北京談判來處理兩岸關係問題，因為透過談判途徑，美國才比較可能介入。

賴清德與蕭美琴1月15日上午接見美國前國安顧問海德利、前副國務卿史坦柏格、美國在台協會主席羅森柏格組成的台美跨黨派前資深官員代表團。（民進黨提供）

對於武統台灣的可能性，蘇起直言，雖然現在中國大陸很多聲音都說要動武，但習近平並沒有下結論，而且中共政治局中有超過半數的人都到訪過台灣，有人甚至到過台灣超過10次以上，「對台灣的印象很好，骨子裡不希望傷害台灣太深」，蘇起反批民進黨因此有很多人都在利用這個心理玩邊緣遊戲，但他認為習近平不會做得太絕。

賴清德要比蔡英文更謹言慎行

展望下一階段兩岸關係，蘇起認為，賴清德就任總統後一定要比蔡英文更謹言慎行，自從蔡英文說出兩岸「互不隸屬」後，現在兩岸關係的「保險絲」已經變得非常短了。

賴清德勝選後，特別感謝蔡英文這八年的執政。（梁鵬威攝）

談到蔡英文，蘇起評論，在許多國際人士眼中，蔡英文是很乖、被欺負的「白雪公主」，但在台灣卻是一個「女王」，是「戰術上歷來最成功的總統」，蔡英文從李登輝、陳水扁學到教訓，什麼事情都會先跟美國人講好，讓美方沒有意外，而且蔡英文什麼事情都不自己講，「壞事」都是讓下面的人去做，逐漸切斷與中國大陸的關係。

至於蔡英文是否會在卸任前登上太平島？蘇起認為，九成機率應該不會，除了美國不樂見外，應該還有人身安全的考量，「台灣飛機飛得過去，但會回不來，而且中間無法加油，台灣也無法保護，對岸就算不打下來，只要派戰機輪流伴飛，實施包夾，就會讓台灣非常難看」。