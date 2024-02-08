蔡英文發表任內最後一次農曆新年談話：新一年台灣將持續走向世界

今日（8日），台灣總統蔡英文發表任內最後一次農曆新年談話，她表示，新的一年，台灣將穩健向前行，持續走向世界。



蔡英文晚上透過影片發表談話表示，今日是小年夜，她要向大家拜個早年，並感謝軍、警、消、海巡、醫護人員，以及中油、台水、台電等公營事業人員，在春節連假期間，堅守崗位，維持社會的運作。

她稱，這次是她擔任總統，8年任期的最後一次農曆新年談話。她要感謝大家過去8年共同努力，讓台灣克服疫情等各項挑戰；面對快速變動的國際情勢，也團結打拚，站穩腳步，讓台灣走向世界。她又指，今年初，台灣順利完成一場國際矚目的大選，向全世界證明，民主、自由，就是台灣最珍視的價值。海內外華人也將台灣堅持的民主價值，擴散到世界各地，共同促進全球的民主發展。

蔡英文發表任內最後一次農曆新年談話。（影片截圖）

她續指，在迎接新春的時刻，也是迎向台灣發展的新開始，相信只要大家繼續相互扶持，就能克服困難；只要大家繼續團結一心，就能守護台灣。新的一年，台灣將穩健向前行，持續走向世界，她也要藉這個機會，特別謝謝國際友人對台灣的重視和支持。

另外，蔡英文也用英語、國語、台語、馬祖閩東語等不同語言向民眾拜年，祝福各位龍年行大運，萬物興龍，各行各業蓬勃發展，新年平安。