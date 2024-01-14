賴清德成20年來得票最低台灣總統　遭上屆「蔡英文障礙」大拋離

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】2024台灣總統大選落幕，雖然民進黨的候選人賴清德及搭檔蕭美琴勝選，但是賴蕭配得票數只有558萬票，得票率約40%，是綠營3連霸中票數最低的一屆，更是台灣近20年來得票數最低的正副總統。



2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

台灣中選會最終統計顯示，民進黨賴清德、蕭美琴得票數是558萬6019票，得票率40.05%，勝過國民黨的侯友宜、趙少康467萬1021票、33.49%，以及民眾黨的柯文哲、吳欣盈369萬466票、26.46%。

蔡英文在賴清德宣布勝選後發表演說。（影片截圖）

據台灣過去20年總統、副總統當選人得票數資料，上一次2020大選民進黨蔡英文、賴清德拿下多達817萬231票的驚人得票數，創下台灣自1996年開放總統直選以來最高得票記錄，設下「蔡英文障礙」。本屆賴蕭配所獲票數比上屆少了近259萬票。

至於在2016年，民進黨蔡英文與陳建仁搭檔也拿下689萬4744票；2012年國民黨馬英九、吳敦義也有689萬1139票；2008年國民黨馬英九、蕭萬長一度創下最高票的765萬9014票；2004年民進黨陳水扁、呂秀蓮則拿下647萬1970票。

造就綠營3連霸

蔡英文在2016年時完成台灣選舉史上第二次政黨輪替，再次由民進黨取得中央執政，並且在2020年成功連任。2024年賴清德成功守住政權，賴清德與民進黨成為台灣選舉史上第一個打破「8年魔咒」的候選人與政黨。