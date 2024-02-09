美國對台軍售交付延遲嚴重　部份軍武或延至2027年交付

美國眾議院外國軍事銷售「老虎小組」（TIGER Task Force）7日公布報告指出，美國對台軍售交付延遲情況嚴重。



台媒《自由時報》報道，美國眾議院外國軍事銷售（FMS）「老虎小組」近日公布報告，指美國軍售交付延遲情況嚴重，光台灣部分，已獲美國國會同意、卻未完成的武器採購就有19項，總額達220億美元，部分要延遲至2027年或更晚交付；這類軍售延宕除生產不及外，也受到政策決定、烏克蘭衝突等更具優先性的影響。

眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）表示，軍售交付延宕危及美國盟友與夥伴因應鄰國威脅能力，如台灣、以色列與烏克蘭。

美國眾議院外國軍事銷售「老虎小組」七日公布報告指出，美國對台軍售交付延遲情況嚴重。台軍引進的新F-16，正式名稱將是F-16C/D Ｂlock70。（洛克希德馬丁）

領銜老虎小組的眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）指出，在中美大國競爭與烏克蘭戰爭的年代，「我們從近期衝突學到，美國協助事先武裝夥伴盟友如台灣，是至關重要的，我們希望這些（軍售流程）改革有助嚇阻未來的侵略」。

報告指出，台灣是美國至關重要的安全夥伴，正面對中國挑戰，卻有19項已獲國會批准的軍售案尚未完成，總額達220億美元，但要到2027年或更晚才能交付，有些軍售案甚至未指定預計交付日期。

報告表明，有些延宕是政策決定的結果、與其他衝突的優先排序所致，有些則是製造時遭遇挑戰；美國國防工業基礎產能尚未優化至可因應戰時生產所需，大量極需的產能尚未建置在體系內。

報告指出，FMS運作方式無法因應二次大戰以來最危險的國家安全環境所帶來的挑戰，並建議應使FMS運作方式進一步現代化，以解決美國盟友、夥伴和國防工業基礎的擔憂，並提出與夥伴協商外國軍售和其他軍售時須納入對區域威脅的評估；要求美國國防部與國務院資深官員須為長期執行與高額軍售案的交付負責等建議。