農曆新年｜台灣300人旅行團困越南：要每人付720美金始能繼續行程

台媒報道，有大批台灣旅客購買台灣的旅行社農曆新年前往越南富國島5天4夜的旅遊團行程，在2月10日大年初一出發。沒想到在第2天就收到通知稱，表示每人要再支付720元美元（折合約港幣5600元）才能繼續行程，可能導致近300位遊客滯留富國島。



涉事旅行社12日對此回應稱，台灣出團分配給4家越南當地的旅行社接待，其他家沒問題，唯獨這間發生突發狀況，目前已緊急安排其他當地的旅行社協助。



有旅客在FB發文描述事件稱，到了越南當地第2天就接獲訊息，當地旅行社稱，台灣方面的旅行社只支付10分之1不到的旅費，所以無法繼續接下來的行程；如果要繼續，每人要再支付720元美元，且台灣旅行社得知後，還承諾為旅客安排好隔天的導遊跟巴士，但承諾無兌現。

這也讓該旅客怒批，第一次跟家人帶小孩過年跟團出境旅遊就遇到詐騙，行程第二天就收到這個驚喜，看來之後還是自己出來就好。

對此，涉事的台灣旅行社「年代旅遊」回應稱，此次情況為突發狀況，台灣出團通常分配給當地的4家越南當地的旅行社接待，但只有這間發生突發狀況，目前已緊急安排當地其他的旅行社協助，載送旅客繼續其他行程。

另外台灣交通部觀光署稱，年代旅遊與越南當地數家旅行社疑有積欠款項糾紛，致2月9日、10日出發旅客之行程受影響。觀光署已持續協調雙方應積極處理，以確保旅客順利返台。此外，有關該旅行社行為是否違反旅行業管理規則部分，觀光署將搜集具體事證，積極查察。