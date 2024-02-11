農曆新年｜「龍行龘龘」廣東話點讀？　一文睇清龍年專用祝福語

龍年來到，「龍行龘龘」成為內地當下最火的祝福語，同時也是2024央視春晚的主題。這個「龘」字獨特又罕見，廣東話和普通話讀音是甚麼？又有甚麼含義？本文將為大家一一講解，讓大家拜年時可以正確使用。



「龍行龘龘」出自成書於南朝梁朝的字典《玉篇·龍部》：「龘，龍行龘龘也。」據該書記載，「龘」的讀音為「沓」（廣東話與「踏」同音）。

而在現代廣東話中，據香港中文大學的粵語審音配詞字庫，「龘」在廣東話也唸「daap6」，與「踏、沓」同音，即唸成「龍行踏踏」。

而據央視、中國新聞網等內地官媒指，「龘」在普通話中則唸為「dá」。內媒《西安晚報》曾解釋，「龘」的同音字「沓」在普通話有兩個發音，「tà」和「dá」，這裏要發「dá」音。

據央視、中國新聞網等內地官媒指，「龘」在普通話中則唸為「dá」。（央視）

形容龍行飛舞

內媒《澎湃新聞》報道，上海文藝出版社有限公司副總編輯、上海咬文嚼字文化傳播有限公司總經理、《編輯學刊》主編王敏解釋，「龍行龘龘」形容的是龍行飛舞的樣子，傳統的用法應該與迎接龍年的到來沒有關係。這個詞用在龍年的祝福語，因為這個組合「龘龘」看上去都是「龍」，也能讓人聯想到龍年六六大順。

龍年祝福語數量多

王敏也表示，除了「龍行龘龘」，特屬於龍年的祝福語還有很多，比如生龍活虎、龍騰虎躍、龍驤虎步、龍鳳呈祥、龍飛鳳舞、鳳翥龍翔、飛龍在天、龍騰盛世、龍馬精神、人中之龍、矯若游龍、魚躍龍門等等。