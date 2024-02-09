農曆新年｜冰雪與《繁花》助功　哈爾濱與上海成旅客寵兒

不少人趁着新年期間出遊，內媒近日報道指出，旅遊市場預測，北方的冰雪世界哈爾濱延續去年底以來熱度，仍是農曆新年間最受歡迎的目的地。與此同時，因應電視劇《繁花》的熱播，上海旅遊也掀起一波熱潮。



《中國青年報》報道指，根據2024春節旅遊市場預測報告，新年期間，北方冰雪遊仍是國內旅遊熱門目的地，哈爾濱旅遊熱度從元旦延續到新年假期，旅遊訂單年增超過14倍。

哈爾濱冰雪大世界。（視覺中國）

而哈爾濱旅遊火紅並非偶然，而是文旅部門精心策劃的成果。黑龍江文旅廳廳長何晶表示，旅遊是流量經濟，當地採取網絡思維，透過新媒體平台進行多維度宣傳，並邀請文旅界頭部部落客為黑龍江冰雪旅遊引流，讓哈爾濱的地標成為遊客必去的打卡聖地。中國旅遊協會副會長、前國家旅遊局副局長杜一力認為，從淄博和哈爾濱的「出圈」可見，當地文旅工作者掌握了旅遊傳播的新密碼。

另一方面，上海因應電視劇《繁花》掀起的漣漪效應正要開始，許多劇迷專門前往上海，感受黃浦江的晚風，並在具有海派風情的黃河路、和平飯店、國泰電影院等地標性建築和景點打卡留念。世界旅遊城市聯合會首席專家、中國旅遊協會休閒度假分會會長魏小安直指，上海將會是下一個旅遊熱點城市，上海菜亦會掀起一波熱潮，新年假期的長假將是舞台。

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魏小安又認為，中國旅遊經過2023年的累積，孕育了一股力量，在2024年抬高了旅遊門檻。他強調，中國旅遊要持續完成高品質、場景化、特色化文旅融合，不斷創新，才能真正開紅門。