團費逾萬　台旅行團困越南事件陷羅生門！年代旅遊：地接惡意綁架

撰文：朱加樟
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大批台灣旅客購買台灣的「年代旅遊」旅行社農曆新年前往越南富國島5天4夜的旅遊團行程，在2月10日大年初一出發。沒想到在第2天就收到越南地接（當地接待的旅行社）通知稱，因收不齊台灣方面的款項，要求每人要再支付720元美元（折合約港幣5600元）才能繼續行程，導致近300位遊客滯留富國島。

台灣官方稱，目前滯留當地旅客中有100多人已先自行付款給地接旅行社，接續當地行程。

涉事的台灣旅行社年代旅遊12日（周一）最新發聲明回應稱，事件是遭越南地接惡意綁架，不但譴責該行為，也建議旅客拒絕勒索。年代旅遊與越南地接雙方的陳述不一，令事件陷入羅生門。

每人團費5萬新台幣

台媒《自由時報》報道，年代旅遊總經理林大鈞12日早上稱，年代旅遊共有800名旅客出團到富國島，這次受影響的旅客，每人的團費為5萬元新台幣（折合約港幣13000元）。

報道又指，一名目前人在富國島的團客表示，他12日早上為全家6個人每人付1800萬越南盾（折合約港幣6千元），才能繼續行程。在他所在的35人旅行團中，14人再自付費用繼續行程，未再付費的21人則留在酒店。

逾百人「掏錢」繼續行程

台灣交通部觀光署表示，目前滯留當地旅客中有100多人已先自行付款給地接旅行社，接續當地行程，不過由於年代旅遊還有1班越竹航空的包機尚未付款，要等明天（13日）才會知道年代旅遊有沒有付款。

據台媒華視早前報道指，涉事的富國島旅行團標榜行程「頂級奢華」，但行程接連出事，有旅客投訴指，等遊覽車就等了兩個小時，車子又小又擠，五星級晚餐更臨時更換。

涉事的台灣旅行社「年代旅遊」的宣傳廣告。（年代旅遊官網）

越南地接：年代旅遊出團前僅支付不到10分之1團費

涉事的地接「越南WInnER國際旅行社」（以下簡稱「WInnER」）在稍早向旅客發通知稱，年代旅遊出發前一天保證會支付款項，他們基於人道主義在海外接待台灣遊客，但年代旅遊在出團前僅支付不到10分之1團費，更指年代旅遊惡意從1月起積欠未付清款項，經確認年代旅遊仍積欠航空公司的費用，旅客未必可如期在春節期間搭乘回程班機返回台灣。

該通知稱，年代旅遊已無法支付該公司蒙受的損失，才向每位旅客收取720美元後繼續提供相關行程服務，旅客回台後可以向官方投訴，並追討在富國島的團費。

涉事的地接「越南WInnER國際旅行社」在稍早向旅客發放的通知。（FB）

年代旅遊：旅客不滿餐食致地接「跳腳」

年代旅遊的最新回應聲明則指出，與WInnER第一次合作，出團前雙方協議團費月結，在回團2月26日結清尾款，雙方達成出團協議。

聲明強調，在旅遊安排第一天，因客人反映不滿意餐食，「疑似冷凍魚」，年代旅遊跟WInnER反映，結果對方居然「跳腳」（意指發怒），改口要收回團費，並惡意跟旅客收錢，要求旅客即場刷卡才願意出團。

年代旅遊表示，過程中一直跟WInnER溝通，但對方依舊我行我素，並恐嚇旅客，當晚收到消息後，立即安排後續行程，追蹤後續行程至回台。

聲明指出，此事件中台灣旅客及年代旅遊皆身受其害，嚴厲譴責越南地接此行為，建議旅客不要被其綁架勒索刷卡，也請政府協助處理。有關旅客損失，旅行社將負責賠償責任。

台官方：確保旅客順利返台

台灣交通部觀光署12日也回應，將與台灣旅行業品質保障協會持續協調雙方積極處理，以確保旅客順利返台。另外，有關年代旅遊是否違反旅行業管理規則部分，觀光署將搜集具體事證，積極查察。

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