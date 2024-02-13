花18萬報團遊越南富國島突遭遺棄　台網紅一家12口凌晨慌忙找住宿

大批台灣旅客購買台灣的「年代旅遊」旅行社農曆新年前往越南富國島5天4夜的旅遊團行程，在2月10日大年初一出發。沒想到在第2天就收到越南地接（當地接待的旅行社）通知稱，因收不齊台灣方面的款項，要求每人要再支付720元美元（折合約港幣5600元）才能繼續行程，導致近300位旅客突然遭「遺棄」，事件引發軒然大波。



部分旅客自行付款繼續行程，也有不少旅客離團變「自由行」。有參加旅行團的女網紅在FB發文稱，一家12口有老有小付了近70萬新台幣（折合約18萬港幣）的團費，離團後到半夜12點還在找酒店，目前已經保留好證據，返台就會提告。



女網紅「段段-LindaTuan」發文表示，年代旅遊沒有付錢給當地地接，導致許多行程及住宿都出問題。

段段透露，她們一家12口的小團付了近70萬新台幣（折合約18萬港幣）的團費，怎知道抵達當地後，「沒有原本說好的導遊領隊，旅行社安排好要去的餐廳還因為春節沒有營業，要去坐的纜車跟遊樂園，連門票有沒有都差點成問題」。一家人只好自行找餐廳吃飯。

段段稱，幸運的是有好心的司機沒收到半毛錢，依然願意前來接送他們。但是涉事旅行社「根本沒訂好當初說好的飯店，太多太多狀況一言難盡」，11日（大年初二）晚上還差點不知道要在哪裏過夜，到半夜12點還在找地方住宿。

段段說，好在有「神隊友」（指同行人士）臨危不亂，臨時安排行程，才讓他們一家的行程可以繼續下去，「有玩到水上樂園和自行找到好吃的料理，坐上最長最美的纜車拍美照，體驗按摩做spa」，「還能坐在不夜城看風景吃東西」。

段段在回覆網友時稱，「真的無法想像，如果是出錢讓父母自己出遊，老人家遇到這些情況，根本會不知道如何處理。」

段段又表示，旅行社的行為很不負責任，他們已經留存證據，等回到台灣再來提吿。