有片｜2港人大鬧台灣飛香港航班被逐　自稱聖母罵蔡英文不親接待

據台媒TVBS新聞網等報道，大年初三（12日）下午一個從桃園國際機場飛往香港的航班上，有2名香港旅客（一男一女）突然情緒失控，咆哮自稱是「天主聖母瑪利亞」，還罵台灣的總統蔡英文竟不親自接待等，2人最終在班機上遭航警帶離，導致班機延誤近2個小時。



網上流傳現場影片更顯示涉事男子遭數人（包括疑似航警）從座位上拉走的情況，涉事女子則在旁用普通話質問：「你們是男人來的？」女子離開時用廣東話重覆稱「你哋一定受到天讉」。



影片顯示男子遭數人從座位上拉走 女子在一旁質問（點圖放大）：

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台媒報道指，涉事航班為香港快運航空（HK Express）UO 107班機，原定在周一下午2時15分從桃園國際機場飛往香港，然而2名香港旅客起飛前突然情緒失控大鬧，以粵語向空姐咆哮，先是聲稱行李被偷及受損，之後更自稱是天主聖母瑪利亞，並罵蔡英文竟敢不親自接待等。

報道指，考量到飛行安全，機長表明拒載，但2人堅持不下機，屢勸無效後只能通報航警局。下午3時許，航警抵達現場，在宣讀拒載事由後，將這對鬧事的中年男女帶離機艙辦理退關事宜。最後，班機直到下午4時3分才出發，延誤起飛近2個小時。

香港快運航空班機延誤近2小時才起飛。（中天新聞網）

棕色上衣女子：你哋一定受到天讉

一段逾1分鐘的現場影片顯示2人在班機上遭航警帶離的情形，顯示男子遭數人（包括疑似航警）從座位上拉走 。在男子被拉走時，涉事棕色上衣女子首先在旁重覆用普通話質問：「你們是男人來的？」影片中可聽見有人用普通話稱：「小心點，不要讓他受傷。」

棕色上衣女子其後又用廣東話大聲向在場乘客疑似講述事件經過，內容疑似涉及行李紛爭，女子又重覆強調「受傷嘅係我」，但過程中有其他乘客用廣東話斥責「收皮啦」。

兩人最終離開機艙 ，棕色上衣女子離開時用廣東話重覆稱「你哋一定受到天讉」。