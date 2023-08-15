中國男遭拒登機大鬧泰國曼谷機場影片瘋傳　舉滑板襲警喊｢打我啊｣

近日，一名中國男遊客在泰國曼谷的廊曼國際機場用滑板大戰警察的影片瘋傳。由影片可見，他一邊大吼，一邊試圖用滑板打警察，警察則用警棍自衛。



中國男遊客大鬧曼谷機場（點圖放大）：

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綜合泰媒「Thaiger」等報道，事件發生於本月9日深夜，涉事中國男遊客年齡約45歲。當時警察接到通知，稱該男子在航站樓內大聲叫喊鬧事，引發混亂，遂立即前往查看。

報道指，該男子即將搭乘航班返回中國，但在出發前被航班機長拒絕登機，原因是男子的行為可能騷擾到其他乘客。男子被拒絕登機後大聲叫喊鬧事。

當時共有3名警察趕到現場。據現場影片及照片顯示，該男子不斷挑釁警察，包括用普通話說「打我啊」，又伸腿作勢踢警察，並多次用滑板揮向警察，試圖用滑板打警察，警察則用警棍自衛，更曾揮棍打向男子的滑板。

經過警察勸說後，該男子情緒逐漸穩定，航空公司方面也為男子安排乘搭10日回深圳的航班。

泰媒「The Nation」則報道指，涉事中國男遊客是因為在出發前被臨時通知更改登機口，導致其不滿。

影片瘋傳後，不少泰國網友斥責警方辦事不夠果斷乾脆，不少人認為應將鬧事男子當場制伏。