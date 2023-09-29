國泰香港飛曼谷因故未啟航　內地客大鬧僅英粵說明　網民今次唔撐

國泰航空早前被內地網民批評空姐歧視非英語乘客，引發風波。周四（28日），再有一名內地網民在社交平台「小紅書」發文，稱他乘坐國泰CX751香港飛泰國曼谷的航班，但登機後一直未能起飛。對此，他不滿機艙人員只用了英語和粵語進行解釋緣由，卻沒有普通話，「國泰還是那麼拽」。不過不少網民今次卻紛紛為國泰說話，認為航班的出發地與目的地均不是中國內地，只用英語和粵語很正常，反而批評發文者在利用民族感情炒作，令人反感。



發文者指出，當日原本2點半的飛機，乘客1點45登機，以為能起飛，結果一直坐到4點，也沒人說明怎麼回事，「4點開始機長用很快的英文說了下是因為飛機系統原因（真的是非常考驗聽力）」。之後，空姐用粵語重覆了一次，乘客則繼續等。對此，他質疑道「國泰從來沒有國語廣播嗎？還是只有飛內地才有國語廣播？」

他又指出，不知道是不是沒開冷氣，機艙當時非常熱，「很多是家庭拖家有口的。有人忍不住了，跟航空那邊理論，才讓我們下飛機，換一班機走」。據其發的影片顯示，現場有乘客鼓譟，期間有人稱「如果你們想要吵架的話，那我們用英語也可以」。

他不滿國泰在所有乘客坐滿後才發現自己飛機壞了，且一邊修一邊讓乘客「蒸桑拿」，乘客一鬧就叫全體下飛機，「憑機票去星巴克買100的咖啡就算賠償你了。把客戶趕到下一班機。可是很多人都是拖家帶口去旅行的，還有去泰國轉機的。可能後面航班或飯店直接作廢。100元消費卷就打發了。」

他最後指出，由於時段最好，他記得CX751這班飛機是最貴的，平時國泰也比其他航空貴，「結果這次的事件處理真的很爛，花最多的錢買最好的時段，當個大冤種。結果不如廉航」。

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事件引起熱議，網民紛紛把重點放到語言問題上，認為涉事航班是香港飛曼谷，出發地與目的地均不是中國內地，而香港的常用語言是英語和粵語，沒用普通話也是正常的，「我英文不好，難到要埃及航空、美國航空、大韓航空跟我講中文？」、「對香港這個地方來說，航班去哪都算國際，英文不可少。香港官方語也是英語和粵語，不是去內地的航班我覺得英語+粵語完全沒問題。同理不可能要求所有外航在當地說中文」。

一名自稱是前中東某航司空乘的網友亦發表意見：「不得不說一下了，我們公司是不管飛哪裡都是阿拉伯語廣播優先-英文廣播-目的地語言廣播（每個航班會陪native speaker），國泰也有很多外籍crew，所以沒有普通話廣播是正常的呢。你有不清楚的地方可以摁呼喚鈴問空服員如果有會普通話的空服員沒有幫你那就是他們的問題了。」

另外，有網友覺得，有善意的意見可以提，這是消費者的權利，但是抓住一些所謂的民族感情，不停升級，動不動發這種帖子靠鬧事來踩國泰彰顯自己的大中華精神，很令人反感。