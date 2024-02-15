晚安小雞遭柬警方逮捕上銬示眾　記者會下跪道歉：不存在詐騙綁架

大年初三（12日），台灣網紅直播主「晚安小雞」開直播稱，自己隻身前往柬埔寨詐騙園區，並遭到圍毆、搶劫，直播一度中斷失聯。13日，「晚安小雞」再開直播，稱自己被整晚凌虐毆打，身上美金也被搶走，已經成功逃亡。不過，有網民質疑其造假。其後，柬埔寨警方將「晚安小雞」與同夥網紅「阿鬧」一同逮捕拘留。

當地警方今日（15日）召開記者會，指控「晚安小雞」涉嫌自導自演，損害當地形象。



據台灣「ETtoday」報道，「晚安小雞」與「阿鬧」14日遭柬埔寨警方逮捕，2人手拿一件深色衣服，前方站著柬埔寨警方，「阿鬧」雙膝跪在地上。警方還在逮捕兩人的地點找到鬼娃、長髮鬼面具，以及其他錄影設備。

當地時間15日下午2時30分，柬埔寨警方召開記者會，公開展示「晚安小雞」拍攝造假影片時穿的衣服、軍裝、假槍，以及用來冒充鮮血的紅色液體等工具。而「晚安小雞」、「阿鬧」也被帶到現場示眾，兩人均銬着手銬全程低頭。

警方在記者會上指出，「晚安小雞」自稱是為了流量才製造假新聞，經調查，「晚安小雞」從入境柬埔寨機場時就開始故意製造話題，蓄意引導網民對柬埔寨產生誤解，以吸引更多關注和獲得更多影片觀看量。

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記者會上，「晚安小雞」與「阿鬧」鞠躬下跪致歉，並稱柬埔寨是美麗的國家，在這裏「不存在詐騙、綁架、販毒等行為」，對於自己編造影片等相關行為感到非常後悔，希望柬埔寨政府能夠給予他一次機會，來宣導柬埔寨、西港沒有外界想像那麼可怕。

柬埔寨警方後續將「煽動歧視罪」、「提供虛假申報罪」或「非法干涉公共職權能之行使罪」，對二人進行偵辦移送。